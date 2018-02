Oberfränkische Meisterschaft: Kaspar-Zeuß-Gymnasium wird Vizemeister

In der Turnhalle des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums (KZG) haben die Schulmannschaften aus Kronach, Bamberg und Hof den oberfränkischen Meister im Schulvolleyball ermittelt. Diesen Titel holte sich das E.T.A.-Hoffmann-Gymnasium Bamberg. Die Jungen des KZG wurden Zweiter.



In der ersten Begegnung des Turniers war das Reinhart-Gymnasium aus Hof der Gegner für das KZG. Mit starken Aufschlägen und gelungenen Angriffen setzten sich die KZG-Jungen in beiden Sätzen durch. Das Spiel ging mit 25:10 und 25:9 Punkten an die Kronacher.



Die Mannschaft des E.T.A.-Hoffmann-Gymnasiums aus Bamberg, die im Anschluss gegen die Hofer antreten musste, überzeugte ebenfalls und gewann beide Sätze klar mit 25:15 und 25:8.



Somit war klar, dass die letzte Begegnung zwischen dem KZG und dem E.T.A.-Hoffmann-Gymnasium die Entscheidung um den Meistertitel bringen musste. Im ersten Satz wechselte die Führung ständig bis zum Punktestand von 15:15. Beide Teams zeigten einen gekonnten Spielaufbau und gute Angriffe. Durch das starke Aufschlagspiel des Bamberger Mannschaftsführers, der aus der Erfahrung seines Vereinstrainings in Memmelsdorf profitiert, wurden die Kronacher unter Druck gesetzt und zeigten Nervosität. Diese führte zu Annahmefehlern und damit zu Punktverlusten. Mit 19:25 verloren sie den ersten Satz.



Der zweite und entscheidende Satz startete zwar wieder ausgeglichen, aber im weiteren Verlauf kamen die E.T.A.-Schüler, mit drei Vereinsspielern in ihren Reihen, immer besser ins Spiel, überraschten auch durch Hinterfeldangriffe und gewannen auch den Satz mit 14:25. es