NOO-Pokal: Alex Hofmann vom MSC Nordhalben holt sich den Gesamtsieg

Der für den MSC Nordhalben startende Cross-Slalom-Fahrer Alex Hofmann aus Berg war im vergangenen Jahr eine Klasse für sich. Insgesamt ging er mit seinen Mitsubishi Langer Allrad bei 14 Cross-Slalom-Läufen an den Start. Zwölfmal gewann er seine Klasse und achtmal wurde er Gesamtsieger. Bei der Siegerehrung der Nord-Ost-Oberfränkischen Motorsportmeisterschaft (NOO-Pokal) in der Nordwaldhalle nahm er den Pokal in Empfang. Auf Platz 2 kam Stefan Sell vom MSC Naila vor Tobias Hornfeck (AMC Naila). In der Mannschaftswertung behauptete sich der AMC Naila vor dem MSC Nordhalben.



In der Gruppe SE siegte Justin Varlemann vor Philip Mayr (beide MSC Pegnitz). Der Siegerpokal des Slalom Oldtimer-GLB ging an Klaus Schlesak (AMSC Bindlach), gefolgt von Manfred Keller (MSC Wiesau) und Michael Wunder (MSC Nordhalben).