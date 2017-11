Die Fußballerinnen des SV Reitsch können auf ein erfolgreiches Wochenende zurückblicken.



Bezirksoberliga

SV Reitsch - SpVgg Ebing 1:0

In einem weiteren Spitzenspiel der Bezirksoberliga standen sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe gegenüber. Dennoch war der SV Reitsch die agilere Elf und investierte mehr in die Offensive. So kam man zu Beginn zu ersten Gelegenheiten, während der Gast nur zaghaft nach vorne spielte. Linda Querfurth und Katrin Kittel prüften die Gästetorhüterin, schafften es aber nicht, sie zu überwinden. Auch Standards führten nicht zum gewünschten Erfolg.

Es waren gerade fünf Minuten nach Wiederanpfiff gespielt, als die Heimelf das längst fällige 1:0 erzielte, als Ebing das Leder nicht aus der Gefahrenzone brachte. Zunächst scheiterte Katrin Kittel noch an der vielbeinigen Abwehr, doch dann erwischte Linda Querfurth mit ihrem Schuss aus der Drehung die Torhüterin auf dem falschen Fuß, und der Ball trudelte über die Linie.

Zehn Minuten später hätte Kristin Rebhan erhöhen müssen, ließ sich aber die sehr gute Gelegenheit entgehen. Kurz danach scheiterten Janina-Maria Gröschl und Katrin Kittel an der Torhüterin. Bei Linda Querfurth war wenig später der Querbalken im Weg. Kurz vor Schluss hätte sich die fahrlässige Chancenverwertung fast noch gerächt, als der Gast seine einzige große Torchance hatte. Doch Ersatztorhüterin Christin Stöcker parierte im "Eins-gegen-Eins" auf der Linie. Wenig später pfiff der souverän leitende Schiedsrichter Timo Fleischmann, der auch schon zuvor die Bezirksligapartie der SG gepfiffen hatte, ab.

Wenn auch knapp, war der Dreier am Ende auf Grund der höheren Anzahl an Tormöglichkeiten und des optischen Übergewichts verdient. Doch am Wochenende müssen die Reitscherinnen wieder mehr zeigen und ihren gewohnt flüssigen Kombinationsfußball spielen.

SV Reitsch: Stöcker - Holzmann, Querfurth, Karatas (46. Schneider), Kittel, Wachter, Müller, Gröschl, Köhler, Rebhan (90. Schwarz), Förtschbeck.

Tore: 1:0 Querfurth (51.). - SR: T. Fleischmann (TSV Mönchröden). - Gelbe Karte: Rebhan / -.



Bezirksliga Ost

SG Reitsch/Rothenk. -

Fortuna Untersteinach 3:0

Die SG übernahm von Anfang an die Kontrolle und spielte zielstrebig nach vorne. Annika Müller und Natalie Puchalla wurden immer wieder sehr gut in Szene gesetzt und tankten sich bis zur Grundlinie durch. Einzig der entscheidende Pass in die Mitte konnte meist verteidigt werden. Erst in der 17. Minute fand ein gut getimter Rückpass Stürmerin Sandra Neubauer, die an der Latte scheiterte. Doch vier Minuten später machte sie es besser und traf zur umjubelten Führung. Der Gast wachte nun auf und zeigte selbst gefälliges Offensivspiel, doch die heimische Abwehr hielt stand.

Im zweiten Durchgang war wieder die SG Reitsch/Rothenkirchen am Drücker. Annika Müller besorgte das 2:0, als die Gäste den Ball nach einem Abschluss von Anna Heuschmann nicht klären konnten. Sie schaltete am schnellsten und drückte den Ball über die Linie. Die Elf von Trainer Frank Kaim hatte in der Folgezeit weitere sehr gute Gelegenheiten, doch erst in der 79. Minute machte erneut Sandra Neubauer alles klar. Nach einem perfekten Pass durch die Schnittstelle ließ sie der Torhüterin keine Chance und vollstreckte zum 3:0.

Mit diesen erneuten drei Punkten rangieren die SG-Frauen nun für mindestens eine Woche an der Tabellenspitze.

Tore: 1:0 S. Neubauer (21.), 2:0 Müller (57.), 3:0 S. Neubauer (79.) rp