Mädchen des Frankenwald-Gymnasiums verteidigen Titel

Am Schulzentrum haben die Schulen aus Kronach und Pressig ihre Hallenmeister im Mädchen-Fußball ermittelt. Die Fußballer der Jahrgänge 2002 bis 2004 und 2005 bis 2007 lieferten sich spannende Duelle. Sieger wurden das Frankenwald-Gymnasium und die Realschule Burgkunstadt. In beiden Gruppen spielte jeder gegen jeden. Die Spielzeit betrug sieben Minuten. Eingeladen hatte die Siegmund-Loewe-Realschule Kronach (RS II), die die Turniere seit vielen Jahren ausrichtet.



Die RS II ging in der Gruppe A (Jahrgänge 2005 bis 2007) gleich mit drei Mannschaften an den Start. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen sicherte sich die Realschule Burgkunstadt den Turniersieg. Platz 2 teilten sich das Kaspar-Zeuß-Gymnasium Kronach (KZG) und die erste Mannschaft der RS II. Darauf folgten die Zweite und die Dritte Mannschaft der Realschule sowie das Frankenwald-Gymnasium Kronach (FWG).



In der Gruppe B (Jahrgang 2002 bis 2004) verteidigte das FWG mit fünf Siegen seinen Titel und musste sich nur einmal dem KZG geschlagen geben. Auf Rang 2 landete die RS Burgkunstadt vor dem KZG und der Mittelschule Pressig.



Uwe Schönfeld, Direktor der Siegmund-Loewe-Schule, dankte bei der Siegerehrung besonders der Sportlehrerin Iris Gareiß, die das Turnier hauptverantwortlich organisiert hatte. Jede Schule erhielt einen Pokal und eine Urkunde. Für die Sieger gab es zusätzlich Medaillen.