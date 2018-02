Mädchen der Maximilian-von-Welsch-Schule werden Landesmeister

Die Kronacher Schulen schnitten bei den diesjährigen Bezirksmeisterschaften im Rennrodeln erfolgreich ab. Nach der kurzfristigen Absage der Bayreuther kämpften nur noch die Viererteams der Maximilian-von-Welsch-Realschule Kronach und die beiden Mittelschulen aus Windheim und Burgebrach in den verschiedenen Wettkampfklassen im Oberhofer Eiskanal um die Titel.



Wie schon in den Jahren zuvor qualifizierten sich sowohl die Mädchen als auch die Jungen der Maximilian-von-Welsch-Realschule in der WK III (bis Jahrgang 2002) für das Landesfinale am Königssee. Die Jungen aus Windheim und Kronach qualifizierten sich nach dem gleichzeitigen Gewinn der oberfränkischen Meisterschaft. Die Mädchen feierten anschließend den Landesmeistertitel am Königssee.



Enges Finale um Bezirkstitel

Mit teilweise erfahrenen Rodlern, die schon im vergangenem Jahr erfolgreich bei der "Bayerischen" waren, traten die Schulen heuer an. Die intensive Vorbereitung durch Lehrerin Ina Esser und Trainer Christian Schlegel waren der Garant für starke Laufzeiten. So blieb Christopher Knauer mit der Tagesbestzeit als Einziger unter der 25-Sekunden-Marke.



In der WK IV (bis Jahrgang 2005) ging der einzige der vier zu vergebenden Titel nach Burgebrach. Deren Mädchen-Team siegte bei einer Gesamtlaufzeit von 2:55 Minuten mit gut zwei Sekunden Vorsprung vor den Kronachern.



Spannend ging es bei den Jungen der WK IV zu. Nach dem ersten Durchgang lagen alle drei Teams auf Augenhöhe. Da Windheim und Kronach bis auf das Zehntel gleich schnell waren, entschied die Jury, die Hundertstelsekunden außer Acht zu lassen und beide Teams zum oberfränkischen Meister zu küren. "Zum ersten Mal dabei und gleich oberfränkischer Meister!", freute sich Johannes Wiebe von der Mittelschule Windheim.



Zum dritten Mal Landesmeister

Als Titelverteidiger durften sich die Mädchen und als letztjähriger Vizemeister die Jungen der Maximilian-von-Welsch-Realschule bei der anschließenden Bayerischen Meisterschaft im Berchtesgadener Land Hoffnungen auf die obersten Podestplätze machen.



Bei den Jungen war schon nach den ersten Läufern zu erkennen, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Berchtesgadenern geben sollte. Nuancen sollten letztendlich ausschlaggebend sein, wer sich den Landesmeistertitel 2018 sichern durfte. So war es eine einzige, nicht ganz perfekte Fahrt, die den Lokalmatadoren bei einer Gesamtlaufzeit von zwei Minuten den hauchdünnen Sieg mit drei Zehntelsekunden Vorsprung bescherte.



Nichts anbrennen ließ das vierköpfige Mädchen-Team. Mit fünf Sekunden Vorsprung und guten Zeiten im ersten Durchgang stellten sie frühzeitig die Weichen auf Sieg. Lena Fischer schaffte unter allen 64 Startern in beiden Durchgängen die jeweils beste Laufzeit und verwies damit sogar A-Kader-Fahrer Brendel aus Berchtesgaden in die Schranken. "Ich freue mich riesig über unsere Titelverteidigung. Natürlich bin ich auch ein bisschen stolz, dass ich Tagesbestzeit gefahren bin. Schade, dass ich nächstes Jahr nicht mehr dabei sein darf", bilanzierte sie. Dass von den vier gestarteten Kronacherinnen die Plätze eins, zwei und drei in der Einzelwertung belegt wurden, untermauert das gute Mannschaftsergebnis.



Training zahlte sich aus

Lehrerin und Trainerin Ina Esser bedankte sich bei Christian Schlegel, der die Rodler der Maximilian-von-Welsch-Schule schon seit Schuljahresanfang mit intensiven Trainingseinheiten vorbereitete. Bis spät in die Nacht wurden vor dem Wettkampftag die aufgezeichneten Trainingsfahrten am Königssee analysiert und letzte Details besprochen. Auch Bezirksschulobmann für Rodeln, Marco Friedrich, sowie die eigens angereisten Schülereltern Knauer drückten die Daumen. Auch Oliver Renk begleitete seine Tochter und war vor Ort für das Präparieren der Rennrodel mitverantwortlich. fri