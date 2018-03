Letzter Spieltag: TS Kronach stemmt sich gegen den Abstieg aus der Landesliga Nordost

Die Volleyball-Herren der TS Kronach wollen am Samstag das Wunder aus dem Vorjahr wiederholen und mit zwei Siegen am letzten Spieltag den direkten Klassenerhalt in der Landesliga Nordost sichern. Nur eine Niederlage an diesem Spieltag gegen die Gäste der SG Burgweinting/Donaustauf oder der VGF Marktredwitz bedeutet allerdings Nachsitzen und die Teilnahme an den Relegationsspiele gegen den Abstieg.



Die zurückliegende Landesligasaison verlief holprig für die ambitionierten Routiniers der TS Kronach. Viele unglückliche und teils selbstverschuldete Niederlagen stehen zu Buche und nur selten riefen die Mannen um Trainer Oliver Höpp ihr Potenzial ab. Am Samstag steht für sie ein Heimspieltag an und die Kronacher verspüren mit zwei Siegen aus den vergangenen beiden Spielen etwas Hoffnung auf den direkten Klassenerhalt.



Die Ausgangssituation für Kronach ist eindeutig: Ein direkter Klassenerhalt ist nur bei zwei klaren Siegen gegen die Gastmannschaften möglich und nur bei einer gleichzeitigen Niederlage des CVJM Arzberg. Nur dann könnten die Kronacher noch den Sprung auf das rettende Ufer schaffen und Arzberg in die Relegation schicken.



Die Aufgabe könnte aber einfacher sein, denn die Gäste der VGF Marktredwitz aus dem Fichtelgebirge stehen bereits als Absteiger fest und werden befreit aufspielen. Die SG Burgweinting/Donaustauf hat den Relegationsplatz um den Bayernligaaufstieg ebenfalls sicher und wird versuchen, ihre Saison erfolgreich abzuschließen.



TS Kronach - SG Burgweinting/Donaust.



Den Auftakt in den Spieltag bildet um 15 Uhr die Partie gegen die SG Burgweinting/Donaustauf, gegen die das Hinspiel mit 1:3 unglücklich verloren ging. Die Gäste überzeugen vor allem durch eine starke Feldabwehr und einen schlagkräftigen Mittel- und Diagonalangriff. Die Kronacher werden daher in Block und Angriffsraffinesse gefordert sein, um ihren deutlich jüngeren Gegner vor Probleme zu stellen.



TS Kronach - VGF Marktredwitz



Im Anschluss steht das Spiel gegen die VGF Marktredwitz auf dem Programm, etwa um 16.45 Uhr. Die Gäste stiegen bereits vergangenen Woche direkt ab, da die Kronacher überraschend mit 3:0 gegen die CVJM Arzberg gewannen. Das Hinspiel gewannen die Kronacher denkbar knapp mit 3:2 und der Spielverlauf war von einem ständigen auf und ab auf beiden Seiten geprägt. Ähnlich wird es wohl auch an diesem Wochenende der Fall sein, denn während die einen noch auf den Klassenerhalt hoffen, können die anderen völlig unbekümmert aufspielen.



Die Volleyballer wollen vor heimischem Publikum mit einem Doppelsieg die Hoffnung auf den direkten Klassenerhalt zu erhalten, bis das Ergebnis von Arzberg bekannt ist. Dabei zählt die Mannschaft mehr denn je auf die Zuschauer. Der Spieltag beginnt am Samstag um 15 Uhr im Turnerheim Kronach, der Eintritt ist frei.



TS Kronach: Ammon, Bayer, Biniszewski, Bollow, Ernst, Groß, Höpp, Neubauer, Neugebauer, Nitsche, Schlick, Wich-Heiter. jb