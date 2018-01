Landesliga: TS Kronach legt Fehlstart hin

Für die Landesliga-Volleyballer der TS Kronach stand der Auftakt in die Rückrunde auf dem Programm. Sie hatten den SC Memmelsdorf II und den VC Hirschaid zu Gast und mussten sich beide Male geschlagen geben.



TS Kronach -

SC Memmelsdorf II 1:3

Der Beginn verlief ganz nach dem Geschmack von Trainer Höpp: Memmelsdorf fand nicht richtig ins Spiel und produzierte zahlreiche Fehler, während Kronach die sich bietenden Chancen konsequent nutzen konnte. Schnell war der erste Satz mit 25:18 gewonnen. Doch war da schon klar, dass man es in der Folge nicht mehr so leicht haben würde.

Die Gäste kamen durch ein stabilisiertes und druckvolleres Aufschlagspiel deutlich besser ins Spiel und setzten Kronach unter Druck. Der Spielaufbau der Gastgeber funktionierte noch ganz ordentlich; in der Abwehr allerdings taten sich gravierende Schwächen auf, und so musste man zu sehen, wie Memmelsdorf Punkt für Punkt davon zog und mit 25:19 gewann.

Der dritte Satz war zum Vergessen, denn es klappte nichts mehr im Spiel der Hausherren, und sie mussten den Satz sang und klanglos mit 11:25 abgeben. Trotzdem wollte man die Punkte nicht kampflos liegen lassen. Die Kronacher versuchten nochmals alles, um wieder Spielrhythmus aufzunehmen. So wurden einige Wechsel durchgeführt und das Spiel dadurch auch deutlich stabilisiert. Sie konnten den vierten Satz lange offen halten, doch waren es wieder einige Unkonzentriertheiten, die zum unglücklichen 21:25 und somit zur 1:3-Niederlagen führten.



TS Kronach - VC Hirschaid 1:3

Die Hirschaider, eine junge und motivierte Mannschaft, waren im Schnitt gefühlt 15 Jahre jünger als die Routiniers der TS Kronach. So war ihre Motivation deutlich anzumerken, und bereits zu Beginn entwickelte sich ein abwechslungsreiches und von schnellen Angriffen geprägtes Spiel. Einige Umstellungen im Kronacher Spiel machten sich bezahlt, und Zuspieler Groß konnte das gewohnte Spiel über seine Angreifer aufziehen. In der heißen Phase des ersten Satzes waren es dann aber wieder fahrlässige Fehler, die einen Sieg verhinderten. Denkbar knapp verlor man mit 23:25.

Anders als im ersten Spiel wähnte sich die TSK aber auf dem richtigen Weg und wollte sich nicht von ihrem Matchplan abbringen lassen. Konsequente Angriffe und gute Blockaktionen sorgten für den Ausgleich (25:18). Allerdings konnte diese solide Form nicht konserviert werden, und es streuten sich erneut Fehler in Angriff und Abwehr ein. Die folgenden Sätze wurden dadurch jeweils mit 19:25 verloren und somit auch das Spiel mit 1:3.

Gegen Hirschaid überließ man einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt wichtige Punkte. Dennoch war zu sehen, dass die Kronacher nach wie vor mit den jungen und körperlich überlegenen Teams mithalten können.

Am Samstag unterlagen die Kronacher gegen Spitzenreiter SG Teamwork Ebersdorf erwartungsgemäß mit 1:3 (25:21, 21:25, 25:21, 25:22). In den nächsten Trainingseinheiten müssen die Schwankungen in den Griff bekommen werden, um im Saisonendspurt die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sichern.



TSK-Damen bleiben auf Kurs

Besser machten es dagegen die Kronacher Damen, die in der Bezirksklasse West spielen. Sie gewannen gegen die VG Bamberg IV und den VfB Einberg jeweils mit 3:0. Damit sicherten sie sich den zweiten Platz und bleiben in Schlagdistanz zum Tabellenführer SC Memmelsdorf II, der bei zwei Spielen mehr drei Punkte Vorsprung besitzt.

Der Showdown um den Kampf an der Spitze findet am Samstag, 10. Februar, um 14 Uhr im Turnerheim Kronach statt. Dort treffen die drei besten Teams der Bezirksklasse (Memmelsdorf II, Kronach und Reitsch) aufeinander. Es ist ein Schlüsselspieltag im Kampf um die Meisterschaft. jb