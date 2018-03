Kronach Royals peilen Sieg beim Söllner-Indoorcup an

Gesamtwertung Indoorcup



Das Finale des Söllner-Indoorcups 2017/18 im Baseball findet am kommenden Sonntag am Kronacher Schulzentrum statt. Die zwölf Teams aus Leipzig, Kassel, Berlin, Chemnitz, Memmelsdorf, Bayreuth, Dresden, Hof und Kronach kämpfen beim letzten Hallenturnier des Winters um die letzten Punkte in der Gesamtwertung.Für Spannung ist gesorgt, denn die drei bestplatzierten Teams aus Leipzig, Kassel und Kronach liegen jeweils nur zehn Punkte auseinander und haben so noch gute Chancen, die Gesamtwertungzu gewinnen.Das Turnier startet am Sonntag um 10 Uhr. Auf dem Spielplan stehen über 40 Begegnungen. Die Siegerehrung ist auf 17 Uhr angesetzt. Hier wird nicht nur der Gesamtsieger sondern alle Teams mit Preisen und Urkunden durch den Sponsor des Cups, die Söllner Logistic Group, ausgezeichnet.Der Söllner-Indoorcup wurde 2011 ins Leben gerufen und findet seitdem immer in den Wintermonaten von November bis März statt. Es nehmen zahlreiche Teams aus ganz Deutschland bei den sechs Turnierorten des Cups teil. Das Finale des Indoorcup bedeutet für die Teams auch den Abschluss der Hallensaison.Ab Mitte April startet die Freiluftsaison. Die Kronach Royals werden in diesem Jahr mit drei Teams am Start sein. Neben dem Herrenteam nehmen auch ein Schüler- und ein Jugendteam am Spielbetrieb teil. Somit können die Royals den ganzen Nachwuchsbereich abdecken und Spielern aller Altersklassen Baseball anbieten. Jeder neue Mitspieler ist bei den Herren und vor allem im Nachwuchsbereich jederzeit willkommen. Fragen beantwortet der Verein per E-Mail unter royals-baseball@gmx.de 1. Leipzig Wallbreakers 3002. Kassel Herkules 2903. Kronach Royals 2804. Chemnitz Cyndicates 2105. Bayreuth Braves 1706. Team Caribe 1107. Memmelsdorf Barons 1007. Braunschweig 1009. Bandits Kacefov 809. Potsdam Porcupines 809. Berlin Latinos 8012. Berlin Dragons 5012. Erfurt Angels 5014. Berlin Roadrunners 2014. Berlin Braves 2016. Hof Frankensteiners 1016. Thiersheim Indians 1016. Magdeburg Poor Pigs 1016. Dresden Dukes 10