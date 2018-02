Kreismeisterschaften: Horst Wich triumphiert bei den Senioren B

Die Kreiseinzelmeisterschaften der Männer im Kegeln fanden in Münchberg statt, während die Damen ihre Meister in Kulmbach ermittelten. Bei den Senioren, die ihre Wettkämpfe in Kronach austrugen, triumphierte Horst Wich von der SKC Crana Kronach.



Herren

Mit 1174 Holz wurde Michael Herold vom SKC Blau Weiß Zaubach neuer Kreismeister. Dabei erzielte er im Vorlauf mit 620 Holz auch einen neuen Bahnrekord. Vizemeister wurde Markus Kühn (KV Bandenbrecher 2017) mit 1134 Holz und den dritten Platz belegte Andreas Voigt (SKK 1926 Helmbrechts) mit 1124 Holz.

Die weiteren Platzierungen: 4. Janosch Feigl (Münchberg) 1080, 5. Alexander Gräf (Gallier-Condor) 1069, 6. Marcel Preißinger (Crana Kronach) 1068, 7. Sven Heumann (Wilhelmsthal) 1058, 8. Jens Millitzer (1962 Hof) 1055, 9. Michael Lubina (Crana Kronach) 1054, 10. Steffen Wind (1926 Helmbrechts) 1046, 11. Michael Schmidt (63 Naila) 1011, 12. Daniel Streich (Münchberg) 998 Holz.



Herren, U23

Bei den U23-männlich gingen die ersten drei Plätze alle an den KV Lohengrin Kulmbach. Kreismeister wurde Alexander Lutz mit 1120 vor Florian Landel mit 1083 und Marcel Kobe mit 1071 Holz.

Die weiteren Platzierungen: 4. Luca Kaufmann (Gallier-Condor) 1052, 5. Tobias Pfundt (1926 Helmbrechts) 1009, 5. Florian Namani (Lohengrin) 994, 6. Jonas Fuhrmann (Wilhelmsthal) 485, 7. Philipp Rüger (Gemütlichkeit Kronach) 459.



Damen

Bei den Damen holte Sabrina Lehmann von den KV Bandenbrecher 2017 mit 1037 Holz den Titel als neue Kreismeisterin. Der zweite Platz ging an Meike Weber (SKC Gemütlichkeit Kronach) mit 1017 Holz und der dritte Platz an Corinna Vogler (SKC 63 Naila) mit 1013 Holz.

Die weiteren Platzierungen: 4. Diana Vogel (Wilhelmsthal) 1007, 5. Nadja Knopf (1926 Helmbrechts) 999, 6. Kathrin Hoppert (1926 Helmbrechts) 999. 7. Nicola Müller (1926 Helmbrechts) 987, 8. Martina Lotter (Gallier-Condor) 968, 9. Kerstin Welsch (Wilhelmsthal) 958, 10. Simone Tejkl-Söllner (1910 Helmbrechts) 945, 11. Tanja Schindler (Lohengrin) 936.



Senioren A

In Kronach wurde bei den Senioren A Klaus Neumeister vom SKK 1926 Helmbrechts mit 1124 Holz neuer Kreismeister. Dahinter landeten Hans Dippold (SKC Gallier-Condor Kulmbach) mit 1101 Holz und Claus Hartmann (SKC 63 Naila) mit 1097 Holz.

Die weiteren Platzierungen: 4. Peter Schoberth (Lohengrin) 1074, 5. Frank Wunner (1910 Helmbrechts) 1059, 6. Fränky Heumann (Crana Kronach) 1044, 7. Harald Gräf (Lohengrin) 1029, 8. Bernd Hofmann (Münchberg) 1008, 9. Ralf Langhammer (Gut Holz Rosenberg) 991, 10. Peter Gäßlein (Crana Kronach) 982, 11. Udo Egermann (Münchberg) 981, 12. Jürgen Grebner (Wilhelmsthal) 971.



Senioren B

Den einzigen Titel für ein Team aus dem Landkreis holte Horst Wich von der SKC Crana Kronach bei den Senioren B mit 1069 Holz. Vizemeister wurde Artur Welsch (TSV 08 Wilhelmsthal) mit 1054 Holz. Auf Rang 3 landete Hans Eichner (KV Lohengrin Kulmbach) mit 1042 Holz.

Die weiteren Platzierungen: 4. Norbert Partenfelder (Gallier-Condor) 1036, 5. Horst Krieger (Wilhelmsthal) 1034, 6. Michael Jonak (Franken Kulmbach) 1022, 7. Wolfgang Wellach (Gemütlichkeit Kronach) 1022, 8. Georg Endres (Gut Holz Rosenberg) 1020, 9. Albin Schnappauf (Gemütlichkeit Kronach) 1008, 10. Horst Ehrhardt (Blau Weiß Kulmbach) 1003, 11. Georg Kutnohorsky (Gallier-Condor) 980, 12. Ulrich Penzel (Münchberg) 941.



Senioren C

Werner Göttlicher vom SKC Kulmbach-Metzdorf triumphierte mit 997 Holz bei den Senioren C. Er verwies Rudi Schödl (SKC Schorgasttal Wirsberg) mit 948 Holz auf Platz 2 und Friedrich Schlick (SKC Gut Holz/Rosenberg Kronach) mit 947 Holz auf Rang 3.

Die weiteren Platzierungen: 4. Baldu Hickl (1910 Helmbrechts) 940, 5. Peter Wuthe (Lohengrin) 914, 6. Manfred Hannemann (KV Bandenbrecher 2017) 862.



Seniorinnen A

In Kulmbach sicherte sich Petra Bayer vom SKC Blau Weiß Kulmbach mit 1020 Holz den Titel. Vizemeisterin wurde Karin Wirkner (SKC Crana Kronach) mit 965 Holz und der dritte Platz ging an Karola Schreiner (SKC Münchberg) mit 955 Holz.

Die weiteren Platzierungen: 4. Martin Gäßlein (Crana Kronach) 936, 5. Ute Endres (Gut Holz Rosenberg) 920, 6. Sylvia Baumgarten (Gut Holz Rosenberg) 906, 7. Christine Lauterbach (Lohengrin) 903. red