Kreismeisterschaft: Mitwitzer C-Jugend fährt zum Bezirksturnier

Die C-Junioren der SG Mitwitz haben sich nach ihrem 3. Platz bei den Hallenkreismeisterschaften für die Bezirksmeisterschaft am 4. Februar in Oberkotzau qualifiziert.



Mit der SG Steinberg trat ein zweites Team aus dem Landkreis an. Nach nur einem Sieg gegen Haarbrücken und einem Unentschieden gegen Lichtenfels scheiterten die Steinberger allerdings bereits in der Vorrunde. Den Titel sicherte sich der FC Coburg. Im Finale schlugen sie die JFG Rödental mit 4:0.



Der Auftakt in der Gruppe 1 gestaltete sich für die Mitwitzer U15 schwierig. Im ersten Duell kamen sie über ein 1:1 gegen die JFG Kunstadt-Obermain nicht hinaus. Im zweiten Spiel mussten sie sich mit 1:2 der JFG Rödental geschlagen geben.



Erst gegen die SG Ebern feierten die Mitwitzer mit einem knappen 1:0 ihren ersten Dreier des Turniers. Nach dem 3:0 im letzten Gruppenspiel gegen Altenkunstadt zogen sie als Zweitplatzierte ins Halbfinale ein.



Halbfinale

Im ersten Halbfinale trafen die Lichtenfels Jugendkicker auf die starke JFG Rödental, den Sieger der Gruppe 1. Die Korbstädter hielten zwar gut mit, mussten sich aber mit einer 0:2-Niederlage abfinden.

Den Mitwitzern gelang im zweiten Halbfinale immerhin ein Treffer gegen den späteren Kreismeister - was in sechs Spielen nur drei Mal vorkam - unterlag jedoch mit 1:3.



Spiel um Platz 3 und Endspiel

Die Niederlage im Halbfinale schmerzte bei beiden Mannschaften. Doch die Mitwitzer schüttelten diese im Spiel um Platz 3 gegen Lichtenfels schnell ab. 3:1 hieß es am Ende für die Spielgemeinschaft aus dem Landkreis Kronach.

Im Finale standen sich mit dem FC Coburg und der JFG Rödental die beiden Mannschaften gegenüber, die das Turnier bis dahin dominiert hatten. Die Coburger Nachwuchskicker ließen den Rödentaler allerdings keine Chance und gewannen deutlich mit 4:0.