Kreisligen Kronach: ATSV Reichenbach verdrängt Alexanderhütte von der Tabellenspitze

Im Tischtenniskreis Kronach setzte in der 1. Herren-Kreisliga die zweite Mannschaft der TS Kronach ihre Siegesserie als Titelfavorit fort. Nicht verbessert hat sich dagegen die Situation für die SG Neuses, die um den Ligaverbleib bangen muss. In der 2. Kreisliga hat der ATSV Reichenbach den TTC Alexanderhütte II an der Spitze abgelöst.



Herren

1. Kreisliga: Auch das 13. Saisonspiel wurde der TS Kronach II nicht zum Verhängnis. Nach dem ungefährdeten 9:3-Heimerfolg gegen den TTC Au II tragen die Cranachstädter weiterhin die weiße Weste. Eine deftige Abfuhr zeichnete sich für die SG Neuses gegen den TSV Teuschnitz II ab, als es schon 2:8 stand. Doch die "Flößer" starteten eine Aufholjagd und verkürzten mit vier Siegen in Folge auf 6:8. Zu mehr reichte es jedoch nicht mehr (6:9), so dass es sehr schwer wird, den vorletzten Platz zu verlassen.



In einer zweiten Partie fertigte die zweite Teuschnitzer Vertretung nicht zuletzt wegen des Gewinns aller fünf notwendig gewordener Entscheidungssätze den DJK/SV Neufang II mit 9:0 ab und rückte damit auf den fünften Rang vor. Der TTC Brauersdorf hielt nach dem 5:3-Vorsprung gegen den SV Friesen zunächst die besseren Karten in der Hand. Am Ende reichte es aber nur zu einem 8:8.



2. Kreisliga: Mit einem 9:0-Kantersieg hat der ATSV Reichenbach den TTC Alexanderhütte II von der Spitzenposition verdrängt. Mit dem gleichen Resultat trumpfte der TSV Steinberg gegen den SC Haßlach auf. Mit einem knappen 9:7 gegen den TSV Ebersdorf hat der TV Marienroth den Kontrahenten vom vierten Platz verdrängt.



In einem Kellerduell zwang der SV Hummendorf II den FC Pressig in die Knie (9:7) und hat damit zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf eingefahren. Nach fünf Pleiten zum Rückrundenauftakt drohten dem SV Nurn Abstiegssorgen. Doch nach zwei Siegen am Stück ist der Ligaverbleib vorzeitig gesichert. Diesmal wurde der SV Langenau mit 9:5 bezwungen, wobei sich beide Teams bis zum 5:5-Zwischenstand noch auf Augenhöhe befanden.



3. Kreisliga West : Aufgrund zwei mehr ausgetragener Begegnungen und dem jetzigen 9:0 gegen den ASV Kleintettau hat der SV Rothenkirchen II vorerst den TSV Windheim II vom Thron gestoßen. Auf den dritten Platz rückte der TSV Stockheim II vor (9:2 bei Teuschnitz IV). Auch im Nachbarderby gegen Reichenbach II hatte Teuschnitz IV das Nachsehen (3:9).



3. Kreisliga Ost: Die SG Neuses II hat sich mit Siegen gegen die TS Kronach III (9:6) und Neufang III (9:3) eine gute Ausgangsposition verschafft, um noch den zweiten Platz zu erreichen. Die dritte Neufanger Mannschaft gewann beim SV Fischbach II (9:6). In einem Kellerduell entführte der TVE Gehülz mit dem 9:5-Erfolg beim TSV Weißenbrunn zwei wichtige Zähler. Die Wende zu Ungunsten der "Bierbrauer" setzte nach dem 5:5 ein. Mitentscheidend für die Pleite war auch, dass fünf von sieben Entscheidungssätze an Gehülz gingen.



4. Kreisliga: Auch wenn es erst der zweite Saisonsieg war, so herrschte doch großer Jubel beim TTC Wallenfels II nach dem unerwarteten 9:4 gegen den Tabellendritten Reichenbach III. Der ASV Kleintettau II lag zwar gegen Windheim V mit 2:3 zurück, doch dann war er nicht mehr zu stoppen (9:4).



4. Kreisliga (4er): Im Spitzenspiel, bei dem es zu acht Entscheidungssätzen kam, trennten sich Ebersdorf II und Alexanderhütte III 7:7. Ein Punkt, der dem TTC mehr nützt. Nach zuletzt sechs Rückrundensiegen am Stück patzte der TSV Stockheim III in seiner bereits letzten Saisonpartie (6:8 gegen Teuschnitz V). Beim 8:2 des FC Wacker Haig III gegen Gehülz II kam Haig zu drei kampflosen Zählern, da der TVE nur mit drei statt vier Akteuren antrat.



Damen

1. Kreisliga: Mit einer 6:2-Führung legte die TS Kronach II den Grundstein zum 8:6-Erfolg beim TSV Ludwigsstadt. Chancenlos war Marienroth IV gegen Neufang (0:8).



Jungen

1. Kreisliga Nord: Mit einem 8:1 gegen den TSV Windheim II ging der TSV Teuschnitz vor dem FC Nordhalben als verlustpunktfreier Meister durchs Ziel. Hier ist die Serie beendet. hf