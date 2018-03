Kreisliga: Siegtreffer für TSV Wallenfels in letzter Minute gegen TSV Steinberg

Nur vier Punkte trennten die beiden Mannschaften in der Tabelle vor diesem Kreisliga-Duell. Gleichzeitig war das Spiel für beide Teams der Auftakt nach der Winterpause. Dies machte sich auch am Spielgeschehen bemerkbar. Spannend blieb es dennoch bis zum Schluss, denn die Weißenbrunner bekamen in der Nachspielzeit einen Strafstoß zugesprochen, den Pfreundner zum 2:1-Endstand verwandelte.



Dadurch überholte Weißenbrunn den SCW Obermain in der Tabelle und steht nun auf Platz 5. Die Steinberger bleiben hingegen mit 24 Punkten weiter auf Rang 10.



TSV Weißenbrunn - TSV Steinberg 2:1 (1:1)



In den ersten zwanzig Minuten tat sich bei beiden Mannschaften nicht viel. Das Geschehen spielte sich meist zwischen den beiden Strafräumen ab und Torchancen waren Mangelware. Etwas überraschend fiel dann der Führungstreffer für Weißenbrunn, als Mayr nach einem Eckball abstaubte (28.).



Am Spielablauf änderte sich danach aber nicht viel und die beiden Teams begegneten sich meist im Mittelfeld. Deshalb war es nicht verwunderlich, dass auch der Ausgleichstreffer für die Gäste aus Steinberg nach einem Eckball fiel: Die Weißenbrunner wehrten den Eckstoß zu kurz ab und Engelhardt traf nach einen herrlichen Direktschuss zum 1:1 (38.). Dabei blieb es bis zur Pause.



In der zweiten Hälfte tat Weißenbrunn dann mehr fürs Spiel und drückte auf den Führungstreffer. Den hatte dann Tauber auf den Fuß, doch der Steinberger Torwart Wojak wehrte ab. Danach rettete Weißenbrunns Torhüter Weise zweimal bei Kontern der Steinberger.



Als schon jeder mit einer Punkteteilung rechnete, wurde Jörg in der Nachspielzeit im Strafraum gefoult und Pfreundner verwandelte eiskalt zum Siegtreffer für die Heimmannschaft (90.+2). ps