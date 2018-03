Kreisliga: FC Burgkunstadt zu stark für TSV Ludwigsstadt

Nach dem 8:0-Heimsieg gegen Kronach bleibt der ASV Kleintettau weiter an der Spitze. Aber auch die Verfolger Marktzeuln und Burgkunstadt konnten gewinnen. Stockheim und der FC Kronach bleiben nach ihren Niederlagen weiter tief im Abstiegskampf.



SV Friesen II - FC Stockheim 5:3 (1:3)



Den besseren Start erwischte der FC Stockheim, der durch René Schubart bereits in der ersten Spielminute in Führung ging. Auch danach spielte der FC weiter nach vorne und kam erneut über Schubart zum Abschluss. Doch Patrick Klier entschärfte glänzend (7.). Nach einer Ecke stieg Nico Gehring im Zentrum am höchsten und nickte zum 1:1-Ausgleich ein (12.). Doch Stockheim antwortete schnell und nutze einen Ballverlust im Mittelfeld der Friesener aus. So erzielte Robin Tögel in der 19. Minute die erneute Führung für Stockheim. Kurz vor der Pause erhöhten die Gäste durch Henrik Wilke auf 1:3 (43.).



Nach Wiederanpfiff spielte der SVF nun mutiger nach vorne und ging aggressiver in die Zweikämpfe. Frank Fugmann schlitzte in der 49. Minute einen Freistoß über die Mauer ins lange Eck und verkürzte auf 2:3. Nach Vorarbeit von Fugmann setzte Philipp Schubert den Ball zum erneuten Ausgleich in den Winkel (62.). Die Heimelf war jetzt die spielbestimmende Mannschaft und erzielte in der 85. Minute durch Nikolai Altwasser den Führungstreffer. Den Schlusspunkt setzte Frank Fugmann per Freistoß zum 5:3-Endstand (88.).



Tore: 0:1 R. Schubart (1.), 1:1 Gehring (12.), 1:2 Tögel (19.), 1:3 Wilke (43.), 2:3 Fugmann (49.), 3:3 Schubert (62.) , 4:3 Altwasser (85.), 5:3 Fugmann (88.) / SR: Stöckl.



ASV Kleintettau - FC Kronach 8:0 (4:0)



Der ASV machte auf dem Kunstrasenplatz in Steinach mit dem FC Kronach kurzen Prozess. Von Beginn an gab Kleintettau den Ton an und kam bis zur Pause zu einer mehr als beruhigenden 4:0-Führung. Nach dem Wechsel kam Kronach besser ins Spiel und hatte bei zwei sehr guten Chancen den Anschluss auf dem Fuß. Nachdem Fröba den fünften Treffer erzielt hatte (77.), fiel der FCK auseinander und Kleintettau erhöhte noch auf 8:0. cr



Tore: 1:0 Kostewicz (11.), 2:0 Böhnlein (18.), 3:0 N. Fröba (28.), 4:0 Wisniewski (38.), 5:0 N. Fröba (77.), 6:0 Böhnlein (79.), 7:0 Alp. Yürük (82.), 8:0 Böhnlein (88.) / SR: Reubel.



FC Burgkunstadt - TSV Ludwigsstadt 2:0 (0:0)



Die größte Chance der Gastgeber war ein Freistoß von Bergmann von der Strafraumgrenze, den allerdings auch Geldner im Nachschuss nicht versenken konnte (23.). Da auch die Gäste nicht energisch genug zu Werke gingen, bekamen die Zuschauer in der ersten Spielhälfte keine Treffer zu sehen. In der zweiten Spielhälfte zeigten sich dann beide Teams deutlich kampfstärker. In der 62. Spielminute bekam der FC Burgkunstadt nach einer Notbremse einen Strafstoß zugesprochen, den Portner zum 1:0 verwandelte. Zehn Minuten später setzte sich Fischbach aufseiten des TSV Ludwigsstadt über die Außenbahn durch bis hinein in den Strafraum, wo er allerdings seine Möglichkeit völlig ungenutzt verpuffen ließ. Fünf Minuten vor Schluss nutzte Hiller dann das leere Gehäuse des TSV Ludwigsstadt, um die Führung auf 2:0 auszubauen (85. Min). Pfeiffer ließ sich aufseiten der Gäste dann noch zu der Ampelkarte wegen Reklamierens hinreißen (88. Min). dür



Tore: 1:0 Portner (62./FE), 2:0 Hiller (85.)/ SR: Sagolla.



SG Roth-Main - TSV Marktzeuln 0:3 (0:1)



In diesem Derby dauerte es bis zur 44. Spielminute, ehe der TSV mit 0:1 in Führung ging. Nach einem Foul im Strafraum versenkte Daniel Jahn den fälligen Elfmeter trocken. Sofort nach Wiederanpfiff folgte der nächste Foulelfmeter. SG-Keeper Kodisch konnte den ersten Schuss noch abwehren - im Nachschuss ließ ihn aber Fabian Göhl keine Chance. Kurz vor Schluss nutzte Adrian Kremer seine Möglichkeit aus kurzer Distanz zum 0:3. fol



Tore: 0:1 Jahn (43./Elfmeter), 0:2 Göhl (46./Elfmeter), 0:3 Kremer (83.) / SR: Löffler.