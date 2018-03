Kreisliga: ASV Kleintettau springt nach Topspiel an die Spitze

Lediglich zwei Spiele konnten am Wochenende in der Kreisliga 2 stattfinden. Dafür hatten es diese beiden in sich. Auf dem Kunstrasenplatz im benachbarten Steinach bat der ASV Kleintettau den Tabellenführer TSV Marktzeuln zum Spitzenspiel. Mit dem 3:2-Erfolg überholten die Glasmacher die Gäste in der Tabelle und stehen dort nun ganz oben. Im Abstiegskampf kam es zum Duell zwischen dem SV Friesen II und dem FC Kronach, das der SV klar mit 7:0 für sich entschied. Die Friesener setzen sich damit etwas von der gefährdeten Zone ab, in der der FC weiter mittendrin steckt.



ASV Kleintettau -TSV Marktzeuln 3:2 (0:2)



In einer starken Begegnung bezwang der Gastgeber den Tabellenführer aus Marktzeuln mit 3:2. Die Gäste waren in der ersten Hälfte das bessere Team und führten folgerichtig durch Tore von Fabian Göhl (31.) und Florian Stark (45.) mit 0:2.



Der ASV kam aber wie verwandelt aus der Kabine und erzielte in der 46. Minute durch Adrian Kostewicz den Anschlusstreffer. Als Tobias Wagner nach einer Stunde im Strafraum gefoult wurde, zeigte Schiedsrichter Sebastian Weber auf den Elfmeterpunkt. Nico Fröba verwandelte mit etwas Glück zum Ausgleich. Alex Kunz war es dann, der die Partie zwanzig Minuten vor Schluss zugunsten der Glasmacher drehte. Marktzeuln baute ein wenig ab, so dass es am Ende beim 3:2 im Spitzenspiel blieb.



Tore: 0:1 Göhl (31.), 0:2 Stark (45.), 1:2 Kostewicz (46.), Fröba (60./FE), Kunz (69.) / Rote Karte: Heppner (90. +2) / SR: Sebastian Weber. cr



SV Friesen II - FC Kronach 7:0 (3:0)



Auf dem teilweise schwer bespielbaren Hartplatz begann die Heimelf zunächst mit guten Ballstafetten durchs Mittelfeld. Eine Flanke von Fabian Müller an der rechten Außenlinie schloss Christian Brandt im Zentrum direkt ab. Den Abpraller vom gut reagierenden Gästekeeper Ciolka nutzte Benedikt Queck im Fünfmeterraum zum Führungstreffer (10.). In der 25. Spielminute war es erneut Benedikt Queck, der nach Vorlage von Christian Brandt auf 2:0 stellte. Einen Freistoß von Frank Fugmann aus dem Halbfeld konnte die Kronacher Abwehr nur bedingt klären, Christian Brandt schaltete am schnellsten und stellte per Kopf den 3:0 Halbzeitstand her (33.).



Nach Wiederanpfiff spielten die Grün-Weißen weiter nach vorn und Patrick Peter markierte mit einer schönen Einzelaktion das 4:0 (47.). Nach einem schönen Zuspiel von Christian Brandt hatte Nikolai Altwasser in der 51. Spielminute nur noch den Torwart vor sich und erhöhte auf 5:0. Nach einer schönen Vorlage von David Fischer stellte Patrick Peter in der 63. Minute auf 6:0. Den Schlusspunkt der Begegnung setzte Fabian Müller nach Zuspiel von Nikolai Altwasser zum 7:0 Endstand.



Tore: 1:0 Queck (11.), 2:0 Queck (26.), 3:0 Brandt (33.), 4:0 Peter (47.), 5:0 Altwasser (52.), 6:0 Peter (63.), 7:0 Müller (68.) / SR: Philipp Krausa. rw