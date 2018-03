Kreisklasse 4: Kein Tor im Derby zwischen TSV Gundelsdorf und SV Reitsch

Im Tabellenkeller verschaffte sich Unterrodach mit dem wichtigen Sieg gegen den TSV Tettau etwas Luft. Der TSV Neukenroth setzte sich nach seinem Heimsieg vom Drittplatzierten SV Steinwiesen etwas ab, nachdem dieser eine Heimniederlage einstecken musste



ASV Kleintettau II - TSV Windheim 3:1 (1:0)



Einen verdienten Derbysieg feierten die Glasmacher über den TSV Windheim. Die Hausherren fanden besser in die Partie und hatten die erste hochkarätige Chance durch Lukaszewski, der aus zwei Metern das Tor nicht traf. Der ASV hatte im Mittelfeld mehr Ballbesitz, was sich auch im Spiel nach vorne niederschlug. Es dauerte aber bis zur 40. Minute, ehe Gassama nach einem Eckball seine Farben in Front brachte. Auch im zweiten Durchgang bot sich den Zuschauern in Steinach das gleiche Bild. Nach gut einer Stunde erhöhte Häusler nach einer überragenden Vorarbeit von Kobal auf 2:0. Wenig später stellte Gästestürmer Großmann auf 2:1, als er einen Stellungsfehler eiskalt bestrafte (66.). Die Glasmacher ließen sich dennoch nicht beirren und hielten Windheim vom Tor weg. Kurz vor dem Ende machte erneut Gassama den Deckel auf die Partie, als er aus spitzem Winkel traf (82.).

Tore: 1:0 Gassama (40.), 2:0 Häusler (58.), 2:1 Großmann (66.), 3:1 Gassama (82.) / SR: Markus Morgner



FC Unter-/Oberrodach - TSV Tettau 2:0 (2:0)



Für beide Mannschaften stand in diesem direkten Duell im Abstiegskampf viel auf dem Spiel. Durch den Heimsieg gelang den Unterrodachern der Sprung auf den Relegationsplatz. Tobias Dubiel war dabei der Garant für den Erfolg. In der 27. Spielminute traf er zum ersten Mal ins Netz. Elf Minuten später erhöhte er auf 2:0. Dabei blieb es bis zum Ende. red



Tore: 1:0 Dubiel (27.), 2:0 Dubiel (38.) / SR: Birner.



TSV Gundelsdorf - SV Reitsch 0:0



Das Nachbarderby begann kampfbetont und man merkte, dass jeder das Spiel gewinnen wollte. Die erste Halbzeit spielte sich deshalb auch im stark umkämpften Mittelfeld ab und man ging torlos in die Halbzeitpause.



In der zweiten Halbzeit kam der TSV besser aus der Kabine und bestimmte das Spielgeschehen bis zum Abpfiff. Doch wollte außer einem sehenswerten Freistoß, der die Querlatte traf, und drei weiteren guten Chancen kein Treffer gelingen. por



Tore: - / SR: Benning.



FC Seibelsdorf - FC Hirschfeld 3:2 (1:1)



Die spielstarken Gäste hatten von Anfang an Feldvorteile. Die FC-Abwehr stand aber gut und ließ in der ersten Hälfte kaum gefährliche Situationen zu. Ein Konter führte nach 20 Minuten durch den schnellen Herrmann zur Seibelsdorfer Führung. Kurz vor der Pause scheiterte Triantafyllidis am stark reagierenden Gästetorwart. Fast im Gegenzug setzte sich Körlin durch und traf mit einem Flachschuss zum Ausgleich (40.). Nach der Pause drängten die Gäste auf die Führung. Diese erzielte Spielertrainer Triantafylidis auf der Gegenseite, als er einen Abpraller gekonnt annahm und unhaltbar einschoss (60.). Die kampfstarken Gäste gaben nicht auf und schafften kurz darauf nach einem Missverständnis in der FC-Abwehr wieder den Ausgleich (64.). Als alle mit dem

gerechten Remis rechneten, dribbelte sich Triantafylidis durch die Gästeabwehr und seinen abgefälschten Ball verwertete Fuchs aus Nahdistanz zum Siegtreffer (90.+3). gru



Tore: 1:0 Herrmann (20.), 1:1 Körlin (40.), 2:1 Triantafylidis (60.), 2:2 Kundrat (64.), 3:2 Fuchs (93.) / SR: Matthes.



FC Burggrub - FC Wallenfels 1:3 (1:2)



Der Tabellenführer aus Wallenfels beherrschte das Spielgeschehen über die gesamte Spielzeit. Allerdings gingen die Grüber nach schönem Zuspiel von Zäther durch Spielertrainer Schneider mit einem platzierten Flachschuss ins lange Eck mit 1:0 in Führung (5.). Nur zwei Minuten später musste Mittelfeldmotor Schneider verletzungsbedingt das Spielfeld verlassen. In der elften Minute dann der erwartete Ausgleich zum 1:1 durch Zeitler. Bevor Hofmann den Halbzeitstand von 1:2 durch einen abgefälschten Schuss erzielte (37.), rettete der Burggruber Torwart Sünkel einen Distanzschuss von Herrmann aus 20 Metern. Nach dem Seitenwechsel fanden die Grüber zwar etwas besser ins Spiel, kamen jedoch nur sporadisch vor das Gästetor und erspielten sich keine nennenswerte Chance. In der 65. Minute zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt und Wiedel verwandelte sicher zum 1:3-Endstand (65.). Kurz zuvor konnte Sünkel mit zwei Reflexen die vorzeitige Entscheidung retten. die



Tore: 1:0 P. Schneider (5.), 1:1 M. Zeitler (11.), 1:2 S. Hofmann (37.), 1:3 S. Wiedel (65.) / SR: Rehm.



SV Steinwiesen - SV Gifting 1:2 (1:1)



Dem 0:1 ging ein Missverständnis zwischen dem Steinwiesener Torwart und der Abwehr voraus. Daraus resultierte ein Foul an einem Gästestürmer und der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter, den Dressel verwandelte (18.). Gifting war über das ganze Spiel aggressiver und Steinwiesen baute den Gegner durch individuelle Fehler noch auf. Aber nach einem Pass von Gloystein auf Schüsser, der noch den Torwart ausspielte, erzielte Steinwiesen den Ausgleich (30.) und hatte bis zur Pause noch zwei Mal die Chance zum Führungstreffer. Der zweite Durchgang brachte wenig Zählbares und Torschüsse hatten auf beiden Seiten Seltenheitswert. Als die letzte Spielminute lief, schob sich Steinwiesen im eigenen Strafraum den Ball hin und her. Der Torwart schoss dabei am Sechzehner Buckreus an, von dem der Ball abprallte und durch den Strafraum ins leere Tor zum entscheidenden 2:1 für Gifting trudelte.



Tore: 0:1 Dressel (18./FE), 1:1 Schüsser (30.), 2:1 Buckreus (90.) / SR: Gündüz.



TSV Neukenroth - SG Rothenkirchen 3:0 (2:0)



Der TSV dominierte über weite Strecken das Geschehen und hätte zur Halbzeit deutlicher als 2:0 führen können, zumal neben den beiden Treffern durch Rebhan (35.) und Maurer (38.), die jeweils nach weiten Pässen von Grünbeck erfolgreich waren, vier weitere gute Möglichkeiten vergeben wurden. Zwei gute Chancen der Gäste in diesem Spielabschnitt resultierten aus gegnerischen Nachlässigkeiten. Auch im zweiten Durchgang blieben die Gastgeber überlegen, vergaben aber mehrere Konter- und Tormöglichkeiten. Nachdem Maurer einen berechtigten Strafstoß sicher zum 3:0 verwandelte hatte (78.), vereitelte Torwart Schneider kurz vor dem Schlusspfiff des wenig geforderten Schiedsrichters mit einer glänzenden Reaktion den Anschlusstreffer der Gäste. wel



Tore: 1:0 J. Rebhan (35.), 2:0 Maurer (38.), 3:0 Maurer (78./FE) / SR: Drechsel.