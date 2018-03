Kreisklasse 4: Gassama schießt ASV Kleintettau II zum Sieg gegen SV Reitsch

Der FC Seibelsdorf sorgte mit einem Heimsieg gegen den FC Wacker Haig für eine Überraschung zum Auftakt in der Kreisklasse 4 und verlässt den letzten Tabellenplatz. Damit rückt der FC auch bis auf vier Punkte an den SV Reitsch (10.) heran, der bei der "Zweiten" des ASV Kleintettau unterlag.



ASV Kleintettau II - SV Reitsch 1:0 (1:0)



Beide Mannschaften begannen die Partie sehr verhalten, ehe der ASV in der 12. Minute in Front ging. Gassama vollstreckte sicher nach einem Pass von Großmann. Im weiteren Verlauf tat sich auf beiden Seiten nicht viel. Erst nach der Pause wurde die Partie besser. Das erste Ausrufezeichen setzte der SV Reitsch, aber der Pfosten für die Gastgeber rettete in dieser Situation. Der ASV hatte in Person von Gassama zwei Chancen, um zu erhöhen. Auch der Gast hatte bei zwei weiteren Aluminiumtreffern den Torschrei schon auf den Lippen. Jedoch blieb es beim knappen 1:0-Erfolg für die Glasmacher.



Tor: 1:0 Gassama (12.) / SR: Renner (Rödental) cr



FC Seibelsdorf - FC Wacker Haig 3:1 (1:1)



Von Beginn an übernahmen die favorisierten Gäste das Kommando und drückten die defensiv eingestellte Heimelf in deren Hälfte. Allerdings hielt die Abwehr den Angriffen stand und ließ keine Chancen zu. Bei einem ihrer gelegentlichen Konter war es Wich-Heiter, der in der 15. Minute mit einem platzierten Schuss die überraschende 1:0-Führung erzielte.



Danach trauten sich die Seibelsdorfer mehr zu und kamen besser ins Spiel. Allerdings gelang den Wackeranern in dieser Phase durch Kiendl der Ausgleich, als er in der 33. Minute einen abgewehrten Freistoß im Nachschuss einnetzte. Doch schon im Gegenzug kam FCS-Spielertrainer zu einer weiteren guten Torchance. Sein Kopfball ging aber über die Latte.



Nach dem Wechsel vollendete Fuchs eine sehenswerte Kombination mit einem schönen Treffer, doch erkannte der Schiedsrichter diesen Treffer wegen einer Abseitsstellung nicht an. Innerhalb einer Minute entschied der FCS dann die Partie: Zuerst traf in der 65. Minute Triantafyllidis nach Vorlage von Hermann zum 2:1 und nach dem Anstoß versenkte Zembrzuski den Ball wiederum im Haiger Kasten zum 3:1. Seibelsdorf verteidigte diesen Spielstand und gab die rote Laterne ab.



Tore: 1:0 Wich-Heiter (15.), 1:1 Kiendl (33.), 2:1 Triantafyllidis (65); 3:1 Zembrzuski (65.) / SR: Thümling (Naila) th