Kreisklasse 2: Sarbu trifft doppelt bei Küpser Heimsieg gegen SV Fischbach

Im Kronacher Duell in der Kreisklasse 2 gewann der TSV Küps gegen den SV Fischbach. In Lichtenfels feierte der SSV Oberlangenstadt seinen ersten Sieg in dieser Saison und verlässt damit den letzten Tabellenplatz. Diesen nimmt nach der Heimniederlage gegen Spitzenreiter Johannisthal nun Schneckenlohe ein.



TSV Küps - SV Fischbach 2:1 (1:0)



Der TSV setzte die Gäste von Beginn an unter Druck. Mertel hatte die erste Torchance, doch sein Schuss ging nur an die Querlatte. Die Fischbacher kamen auch zu ihren Möglichkeiten, verzogen aber alle ihre Torschüsse. Nach einem schönen Spielzug erzielte Sarbu die Pausenführung für die Küpser (39.).



Nach dem Wechsel übernahm der Gast die Regie, doch er blieb harmlos. Besser machte es Küps, wobei der TSV etliche gute Torchancen vergab. Nach einem Foul im Strafraum an Mertel verwandelte Sarbu den fälligen Elfmeter sicher. Obwohl die Gäste noch in der Nachspielzeit das 2:1 erzielten, brachte Küps den Sieg nach Hause. hah

Tore: 1:0 Sarbu (39.), 2:0 Sarbu (90.), 2:1 Bayer (90.) / SR: Vinders



VfR Schneckenlohe - VfR Johannisthal 0:2 (0:1)



Tore: 0:1 Kraus (4.), 0:2 Greser (82./Elfmeter) / SRin: Stelzner.



TSF Theisenort - FC Altenkunst./Woff. 1:1 (0:0)



Theisenort versuchte auf gut bespielbarem Platz von Beginn an, die Gäste unter Druck zu setzen. Bereits in der 4. Minute kam Ultsch nach einem Eckball zum Torabschluss. Der Ball ging aber knapp am linken Pfosten vorbei. In der 10. Minute verzog Spielertrainer Wich nach Zusammenspiel von Kleylein und Blinzler. Auch der Nachschuss durch Blinzler fand nicht das Ziel. Einen Konter der Gäste über Schnapp, Waliev und Wachter konnte Wagner in der 37. Minute im letzten Moment blocken. Nach der Pause hatte Altenkunstadt in der 49. Minute die erste Tormöglichkeit, aber Schultheis traf den Ball im Strafraum der Heimelf nicht richtig. Besser machte es Schultheis dann in der 58. Minute, als er nach Vorarbeit von Münch freigespielt wurde und Torwart Franz mit einem Flachschuss keine Abwehrmöglichkeit ließ (0:1). Nach diesem Rückstand verkrampfte Theisenort zunehmend. Altenkunstadt hätte in dieser Phase bei ihren Kontern die Entscheidung erzwingen können. Erst in der 78. Minute erspielte sich Theisenort nach Kombination über Wich und Puff eine gute Tormöglichkeit, aber Kleylein scheiterte an Oppel. Mit einem Traumtor in der 80. Minute erlöste Kleylein dann aber Theisenort. Nach Flanke von Blinzler schoss Kleylein mit einem Seitfallzieher den Ball volley aus rund 16 Metern ins lange Eck. Danach suchten beide Mannschaften die Entscheidung, aber es blieb beim 1:1 in einem kampfbetonten, aber fairen Spiel. ber

Tore: 0:1 Schultheiß (58.), 1:1 Kleylein (80.) / SR: Spielvogel.



SV Siedl. Lichtenfels - SSV Oberlangenstadt 1:3 (1:1)



Tore: 0:1 Rollmann (26.), 1:1 Karch (36./Elfmeter), 1:2 Rollmann (58.), 1:3 Traut (79./Elfmeter) / SR: Strauch.