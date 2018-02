Kegeln im Kreis Kronach: Damen des TSV Wilhelmsthal holen die Meisterschaft

Mit zwei Niederlagen verloren die Bezirksliga-A-Herren der Crana Kronach/Gundelsdorf an Boden gegenüber dem Titelkonkurrenten Gefrees. In der Kreisklasse Nord springt Gut Holz Tettau an die Tabellenspitze. Die Damen des TSV Wilhelmsthal machten in der Kreisklasse die Meisterschaft perfekt.



Herren, Bezirksliga A Ost

Gem. Kronach - SpG Cr. Kronach/Gu. 4:2



Nachdem das Spiel vor zwei Wochen wegen eines Bahnbruchs abgebrochen werden musste, stand nun die Wiederholung an. Diese gewann die Gemütlichkeit mit einem Vorsprung von 23 Holz.

Ergebnisse: Kica (556) - E. Lubina (531) 2:2, Wellach (571) - Preissinger (522) 1:3, Welscher (525) - M. Lubina (507) 3:1, Rüger (498) - Wich (513) 2:2. Kegelergebnis: 2096:2073.



SpG Cr. Kronach/Gu. - TSV Wilhelmsthal 1:5



Auch die zweite Partie hat Crana verloren. Wilhelmsthals Top-Kegler Alexander Welsch und Sven Heumann (je 540 Holz) hatten daran großen Anteil.

Ergebnisse: F. Heumann (527) - Welsch (540) 2:2, Preissinger (533) - Krieger (518) 4:0, M. Lubina (512) - Bülling (515) 2:2, Wich (498) - S. Heumann (540) 1:3. Kegelergebnis: 2070:2113.



St. Bindlach II - Gem. Kronach 2:4



Die Kronacher sicherten sich den Sieg mit 71 Holz Vorsprung. Horst Welscher glänzte mit 579 Holz.

Ergebnisse: Fischer (537) - Wellach (536) 2:2, Heinschke (495) - Rüger (543) 1:3, Pförtsch (498) - Welscher (579) 0:4, Förster (571) - Kica (514) 4:0. Kegelergebnis: 2101:2172.



Bezirksliga B Nord

SpG Cr. Kronach/Gu. II - SKK Helmbrechts II 1:5



Crana bleibt nach der Niederlage gegen den Spitzenreiter im Tabellenkeller.

Ergebnisse: Graf (548) - Fischer (570) 1:3, Fischer (507) - Schuchardt (506) 1:3, Lubina (521) - Voigt (489) 3:1, Gäßlein (480) - Wunner (501) 2:2. Kegelergebnis: 2056:2066.



Kreisklasse

GH Tettau - SKK Helmbrechts III 6:0



Ergebnisse: Richter (531) - Hübner (438) 4:0, Räder-Großmann (556) - Voigt (499) 4:0, F. Raab (567) - Seiferth (464) 4:0, D. Raab (550) - Bächer (188) 4:0. Kegelergebnis: 2204:1589.



Ga.-Co. Kulmbach II - TSV Wilhelmsthal II 5:1



Ergebnisse: Partenfelder (512) - Fuhrmann (485) 2:2, Kaufmann (492) - Welsch (551) 1:3, Wunderlich (514) - Kotschenreuther (477) 3,5:0,5, Münch (566) - Montag (485) 3:1. Kegelergebnis: 2084:1998.



SKC Untersteinach - GH/R. Kronach 4:2



Ergebnisse: D. Aknai (511) - Zeuß (504) 2:2, Amstätter (499) - Langhammer (511) 2:2, W. Aknai (494) - Thron (511) 1:3, Böhm (504) - Endres (438) 4:0. Kegelergebnis: 2008:1964.



Kreisklasse A Nord

SpG Cr. Kronach/Gu. IIIg - 1981 Rugendorf 1:5



Ergebnisse: Biniszewski (493) - Dippold (463) 3:1, Wirkner (478) - Gäbelein (499) 1:3, Maximilian Gäßlein (480) - Gantke (499) 2:2, Martina Gäßlein (471) - Pöhlmann (488) 2:2. Kegelergebnis: 1922:1949.



Kreisklasse B2 Nord

GH/R. Kronach IIg - 26 Helmbrechts Vg 0:6



Ergebnisse: Schlick (474) - Hoffmann (481) 2:2, Langhammer-Sanchez (401) - Sorge (466) 1:3, Wellach (494) - Findeiß (513) 2:2, Gunreben-Neubauer (465) - Seiferth (481) 1:3. Kegelergebnis: 1834:1941.



TSV Wilhelmsthal IIIg - Gem. Kronach II 4,5:1,5



Ergebnisse: Fuhrmann (475) - Füchsel (517) 1:3, Münzel (501) - Schnappauf (412) 4:0, Peter (477) - Hartendauer (454) 3:1, Münzel (502) - Emmrich (502) 2:2. Kegelergebnis: 1955:1885.



Damen, Bezirksliga A Ost

Ga.-Co. Kulmbach - GH R. Kronach 6:0



Gegen das Topteam stand Gut Holz auf verlorenem Posten. Alle Spieler blieben unter 500 Holz.

Ergebnisse: Helldorfer-Raab (457) - Rößler (441) 3,5:0,5, Lotter (477) - Wieth (452) 3,5:0,5, A. Helldorfer (501) - Wiedel (438) 3:1, S. Helldorfer (529) - Baumgarten (445) 4:0. Kegelergebnis: 1964:1776.



Kreisklasse

TSV Wilhelmsthal - Fr. Naila g 6:0



Ergebnisse: Welsch (475) - Schneider (413) 3:1, Vogel (498) - Sachs (449) 4:0, K. Weiß (513) - Kindermann (490) 3:1, B. Weiß (506) - Sachs (466) 3:1. Kegelergebnis: 1992:1818.