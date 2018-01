Junioren ermitteln drei Kreismeister

Austragungsort ist zweimal die Obermainhalle in Burgkunstadt und einmal die Frankenland-Halle in Ebersdorf bei Coburg. Alle Turniere beginnen um 11 Uhr und werden gegen 18 Uhr beendet sein. Die Halbfinalspiele stehen ab 16.20 Uhr auf dem Programm. Es nehmen jeweils zehn Mannschaften teil. Die ersten drei qualifizieren sich für die Hallenbezirksmeisterschaft in der jeweiligen Altersklasse.



C-Junioren

Die U-15 macht am kommenden Samstag in Burgkunstadt den Anfang. In zwei Gruppen treffen vier Mannschaften aus dem Kreis Coburg und je drei Teams aus den Kreisen Kronach und Lichtenfels aufeinander. Die Kronacher Teams, angeführt von Kreissieger SG Steinberg, wollen sich diesmal besser behaupten als vor einem Jahr. Damals verpassten sie alle das Halbfinale deutlich. Titelverteidiger ist der FC Coburg.

Gruppe 1: SG Altenkunstadt/ Woffendorf, SG Ebern, JFG Kunstadt-Obermain, SG Mitwitz, JFG Rödental.

Gruppe 2: FC Coburg, FC Haarbrücken, JFG Lichtenfels-Leuchsental, JFG Oberes Rodachtal, SG Steinberg.



B-Junioren

Ebenfalls in Burgkunstadt spielen am Sonntag ab 11 Uhr die B-Junioren. Je vier Mannschaften aus den Kreisen Coburg und Kronach sowie zwei aus dem Kreis Lichtenfels wollen Nachfolger von Titelverteidiger JFG Rödental werden. Auch in dieser Altersklasse gab es für die Kronacher Teams vor einem Jahr nichts zu holen.

Gruppe 1: FC Coburg, TV Ebern, JFG Grün-Weiß Frankenwald, JFG Kunstadt-Obermain, SG Theisenort.

Gruppe 2: SG Sylvia Ebersdorf, SG Wacker Haig, DJK-SV Neufang, JFG Rodach-Main, JFG Rödental.



D-Junioren

Ist die JFG Grün-Weiß Frankenwald stark genug, um ihren Titel aus dem vergangenen Jahr zu verteidigen? Damals wurde im Finale der FC Coburg mit 1:0 besiegt. Beide Kontrahenten haben sich auch diesmal wieder qualifiziert. Sechs Mannschaften aus dem Kreis Coburg, drei aus dem Kreis Kronach und eine aus dem Kreis Lichtenfels treten in der Frankenland-Halle in Ebersdorf gegeneinander an.

Gruppe 1: SG Sylvia Ebersdorf, JFG Grün-Weiß Frankenwald, JFG Rödental, (SG) FC/TSV Rödental, SG Steinberg.

Gruppe 2: FC Coburg, SG Ebern, SG Lichtenfels, SG Meilschnitz, JFG Oberes Rodachtal.