Junioren der JFG GW Frankenwald und SG Mitwitz bei den Bezirksmeisterschaften

Die Dreifachturnhalle am Schulzentrum wird am kommenden Samstag abermals zur Bühne für die besten Fußballer Oberfrankens. Nachdem vor rund zwei Wochen die Herren ihren Bezirksmeister gekürt haben, spielen nun die D-Junioren um ihren Bezirkspokal.



Den Landkreis vertritt dabei die JFG GW Frankenwald. Beim Kreisturnier am 14. Januar holte sich die U13 den Titel. Im Finale rangen sie den FC Coburg erst im Sechs-Meter-Schießen nieder.

Nun erwarten den Bezirksoberligisten schon in der Gruppenphase starke Gegner. Mit dem Vorjahressieger FC Eintracht Bamberg und der SpVgg Bayern Hof treffen die Frankenwälder auf gleich zwei Ligakonkurrenten. Mit den Hofern hatten sie es bereits im vergangenen Jahr beim Bezirksturnier zu tun: Im Spiel um Platz 3 unterlagen sie mit 1:2. Die Gruppe A komplettieren die Kreisklassisten JFG Höllental und die SG Ebern, die sich als Drittplatzierte des Spielkreises Coburg/Kronach/Lichtenfels für das Turnier qualifizierte.



JFG startet gegen Favoriten

In der Gruppe B messen sich zwei Vereine aus dem Landkreis Coburg. Die SG Sylvia Ebersdorf und der FC Coburg müssen gegen den Vorjahresfinalisten SpVgg Oberfranken Bayreuth, die JFG Deichselbach-Regnitzau (beide Bezirksoberliga) und den Kreisligisten SG Tirschenreuth ran.



Den Auftakt des Turniers bestreitet die JFG GW Frankenwald um 10.30 Uhr gegen den Favoriten FC Eintracht Bamberg. Die Halbfinals beginnen um 15.15 Uhr. Die Platzierungsspiele um Rang 9, 7 und 5 werden ab 15.45 Uhr im Sechs-Meter-Schießen ausgetragen, bevor um 16.30 Uhr das Finale angepfiffen wird. Der Gewinner der Bezirksmeisterschaft qualifiziert sich für das Landesturnier, bei dem unter anderem die U13-Mannschaften des FC Bayern München, des 1. FC Nürnberg und des FC Augsburg dabei sein werden.



Mitwitzer U15 nur Außenseiter

Am kommenden Sonntag ermitteln dann die C-Junioren ihren Bezirksmeister in der Saaletalhalle in Hof. Darunter auch der Kreisligist SG Mitwitz, der sich als Dritter des Hallenkreisturniers qualifizieren konnte. Bei der Auslosung der Gruppen hatten die Mitwitzer das Glück nicht auf ihrer Seite. Auf sie warten mit Vorjahressieger FC Coburg (Bezirksoberliga), der SpVgg Bayern Hof und der SpVgg Oberfranken Bayreuth (beide Bayernliga) die besten Vereine des vergangenen Bezirksturniers. Krasser Außenseiter in der Gruppe B ist die SG Naila.



In der Gruppe A trifft die JFG Rödental mit der DJK Don Bosco Bamberg und dem FC Eintracht Bamberg ebenfalls auf zwei Bayernligisten. Dazu auf die Kreisligisten JFG FC Stiftland und der SG Oberkotzau, gegen die die Rödentaler um 10.30 Uhr das erste Spiel des Turniers bestreiten.

Die Finalspiele beginnen um 15.45 Uhr, wobei die Spiele um Platz 9, 7 und 5 im Sechs-Meter-Schießen entschieden werden. Das Endspiel startet um 16.30 Uhr. Der Sieger der Bezirksmeisterschaft kämpft am Samstag, 17. Februar, bei der bayernweiten Landesmeisterschaft um den Titel.



Die Teilnehmer der Bezirksmeisterschaften

C-Junioren

Gruppe A: SG Oberkotzau, DJK Don Bosco Bamberg, FC Eintracht Bamberg, JFG FC Stiftland, JFG Rödental

Gruppe B: SG Mitwitz, SG Naila, FC Coburg, SpVgg Bayern Hof, SpVgg Oberfranken Bayreuth



D-Junioren

Gruppe A: SG Ebern, FC Eintracht Bamberg, JFG GW Frankenwald, JFG Höllental, SpVgg Bayern Hof

Gruppe B: SC Sylvia Ebersdorf, SG Tirschenreuth, FC Coburg, JFG Deichselbach-Regnitzau, SpVgg Oberfr. Bayreuth.