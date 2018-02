Jugend: TSV Teuschnitz gewinnt Derby in der Oberfrankenliga

Im Kreisderby der Mädchen-Oberfrankenliga behielt der TSV Teuschnitz beim TSV Windheim mit 6:3 die Oberhand. Damit tauschten beide Teams ihre Plätze, wobei Teuschnitz nun Tabellen-Sechster ist. Liganeuling TV Marienroth (10.) blieb gegen die Bayernliga-Reserve des ATSV Oberkotzau (3.) chancenlos (0:6). In der 2. Bezirksliga Ost der Jungen verlor der TSV Windheim (8.) gegen den TV Konradsreuth (3.) mit 3:6.



Mädchen, Oberfrankenliga

TSV Windheim - TSV Teuschnitz 3:6



Der heimische Nachwuchs hatte den besseren Start, indem er sich mit dem Gewinn des Doppels und des Einzels von Leonie Löffler mit 2:0 nach vorne brachte. Die bei den Gästen in ihren drei Einzeln unbezwungen gebliebene Leonie Raab und Judith Scherbel sorgten zwar für den Gleichstand, doch Lisa Wachter brachte Windheim wieder in Führung (3:2). In den folgenden vier Paarungen dominierten aber die Teuschnitzer und zogen auf und davon.



Ergebnisse: Löffler/Wachter - Raab/Scherbel 3:1, Löffler - Scherbel 3:2, Wachter - Raab 0:3, Fehn - Scherbel 1:3, Wachter - Suffa 3:1, Löffler - Raab 0:3, Fehn - Suffa 1:3, Wachter - Scherbel 2:3, Fehn - Raab 0:3.



TV Marienroth - ATSV Oberkotzau II 0:6



Nicht den Hauch einer Chance hatte der gastgebende Aufsteiger gegen Oberkotzau. So gab es lediglich einen unbedeutenden Satzgewinn für Lea Stadelmann und Alina Kestel gemeinsam im Doppel und jeweils in ihrem zweiten Tageseinzel.



Ergebnisse: Kestel/Stadelmann - Tauwaldt/Janz 1:3, Kestel - Janz 0:3, Stadelmann - Tauwaldt 0:3, Müller - Janz 0:3, Stadelmann - Morawietz 1:3, Kestel - Tauwaldt 1:3.



Jungen, 2. Bezirksliga Ost

TSV Windheim - TV Konradsreuth 3:8



Nach dem Verlust der beiden Eröffnungsdoppel konnte zwar Nico Löffler verkürzen, doch dann folgten drei Niederlagen am Stück. Löffler mit seinem zweiten Einzelerfolg und Philipp Erhardt ließen zwar etwas Hoffnung bei Windheim aufkeimen (3:5), doch folgten erneut drei Pleiten in Serie.



Ergebnisse: Erhard/N. Löffler - Müller/Hildebrand 1:3, Wicklein/Wicklien - Puchta/Burkel 0:3, Löffler - Puchta 3:0, Erhard - Müller 0:3, J. Wicklein - Burkel 0:3, E. Wicklein - Hildebrand 0:3, Löffler - Müller 3:0, Erhard - Puchta 3:2, J. Wicklein - Hildebrand 0:3, E. Wicklein - Burkel 0:3, J. Wicklein - Müller 0:3.