JFG GW Frankenwald gewinnt im Schlussspurt

Die U13-Junioren der JFG GW Frankenwald lagen bei ihrem Gastspiel im Steigerwald in der Bezirksoberliga zweimal in Führung. Jedoch gaben sie diese gegen den Tabellenachten der JFG Steigerwald auch zweimal wieder aus der Hand. Trotzdem klettern die Grün-Weißen durch den gewonnenen Punkt hoch auf den sechsten Platz.

Die U19 der JFG hatte in der Kreisliga Coburg-Kronach die SG Sylvia Ebersdorf zu Gast. Den Heimsieg sicherten die Frankenwälder erst durch einen Doppelschlag von Jonathan Fischer in der Schlussphase der Partie.



U19, Kreisliga

JFG GW Frankenwald - SG Sylvia Ebersdorf 3:2 (1:0)



Auf dem hervorragend zu bespielenden Hartplatz in Friesen wurde es vor allem in der letzten Viertelstunde der Begegnung mit drei Treffern besonders spannend. Zunächst fanden die Gastgeber besser ins Spiel und gingen bereits nach zwölf Minuten durch Nick Potemkin in Führung. Bis zur Halbzeitpause sprang auf beiden Seiten nichts Zählbares mehr heraus. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff glich Adrian Hausdörfer mit seinem ersten Saisontor für die Gäste aus. In der 74. Minute legte er sogar noch nach und brachte die Ebersdorfer mit 2:1 in Führung. In der Schlussphase drehte die Heimelf in Person von Jonathan Fischer noch die Partie. Der Kapitän sorgte in der 82. Minute erst für den Ausgleich und traf nur vier Minuten später zum 3:2-Siegtreffer für die JFG GW Frankenwald.



Tore: 1:0 Potemkin (12.), 1:1 Hausdörfer (50.), 1:2 Hausdörfer (74.), 2:2 J. Fischer (82.), 3:2 J. Fischer (86.) / SR: Timo Fleischmann (Mönchröden).



U13, Bezirksoberliga

JFG Steigerwald - JFG GW Frankenwald 4:4 (2:2)



Die U13-Junioren aus Stockheim und Friesen spielten auf dem Kunstrasen der JFG Steigerwald in Burgebrach von Anfang an nach vorne. Schon in den ersten drei Minuten geriet der Tormann der Heimmannschaft unter Druck. Max Dotzauer erzielte dann nach Vorlage von Max Geigerhilk das erste Tor für die Gäste. Die Frankenwälder hatten weiter das Spiel im Griff und Fabian Fischer-Kilian erhöhte auf 2:0. Direkt nach dem Anstoß gelang den Steigerwäldern durch fehlende Absprache in der Gäste-Abwehr der Anschlusstreffer. Die JFG Steigerwald versuchte fortan mit Fernschüssen ihr Glück und traf durch einen unkontrollierten Weitschuss und Mithilfe der Latte zum 2:2-Ausgleich.

Nach der Halbzeit erzielte wieder der laufstarke Max Dotzauer die erneute Führung für die JFG GW Frankenwald. Kurz darauf eroberte Kilian Krug den Ball am rechten Flügel und flankte auf Oliver Schubert, der für die Gäste auf 4:2 erhöhte. Nach einer Auswechslung stand das Tor der Gäste zu frei und die Heimelf hatte genug Platz zum freien Schuss ins Tor und nach einem direkt verwandelten Freistoß von der Mittellinie erzielte die JFG Steigerwald den Ausgleich.



JFG GW Frankenwald: Schmidt, Wagner - Schubert, Renk, Fischer-Kilian, Wachter, Wich, Weber, Geigerhilk, Dotzauer - Krug, Hauck, Hammerschmidt.