TS Kronach präsentiert sich stark

Im Verfolgerduell der Oberfrankenliga kassierte der Tabellenzweite aus Altenkunstadt die zweite Saisonniederlage. Damit leistete die Turnerschaft Kronach dem Spitzenreiter TSV Windheim im Kampf um den Meistertitel wertvolle Schützenhilfe.



TS Kronach - TTV 45 Altenkunstadt 9:6



Der Tabellenzweite strauchelte gegen eine Kronacher Mannschaft, die sich in ausgezeichneter Form präsentierte. Im Gegensatz zum Hinspiel entschieden die Hausherren die drei Eingangsdoppel allesamt für sich. Und die Misere der TTV-Akteure ging auch im Spitzenpaarkreuz weiter, denn Frank Zeller verlor gegen Dimytro Nazaryschyn äußerst knapp, und auch Miro Hurina scheiterte an Christoph Teille. Die Kronacher lagen also mit 5:0 in Führung.



Die diesmal überzeugenden Altenkunstadter Holger Funke und Tino Zasche waren dagegen nicht zu bezwingen und holten alle vier Punkte im Mittelpaarkreuz. Sie ließen gegen Andre Rauscher und Andreas Eichner nur einen Satzverlust zu, so überlegen gestalteten sie ihre Matches. Im hinteren Paarkreuz bauten die Kronacher ihre Führung auf 7:2 aus, denn Alexander Grube und Yannick Rauscher setzten sich gegen Manfred Fischbach und Alexander Zeuß durch, wobei Grube allerdings über die volle Distanz musste.



Im vorderen Paarkreuz siegte Miro Hurina gegen Nazaryschyn überlegen mit 3:0, doch Christoph Teille besorgte durch ein 3:1 gegen Zeller den achten Kronacher Punkt. Hoffnung keimte bei den Gästen trotz des 3:8-Rückstands dennoch auf, als die "Mitte" zwei sichere Erfolge einspielte. Als auch der Ex-Neuseser Alexander Zeuß gegen Grube gewann, war der Anschluss fast geschafft. Doch dann bewies Yannick Rauscher gegen Fischbach Nervenstärke, denn er gewann die Sätze 2 und 3 jeweils in der Verlängerung mit 12:10 und machte den 9:6-Erfolg der Kronacher perfekt.



Ergebnisse: Nazaryschyn/Teille - Zeller/Zeuß 3:1, A. Rauscher /Eichner - Hurina/Funke 3:2, Grube/Y. Rauscher - Zasche/ Fischbach 3:1, Nazaryschyn - Zeller 3:0, Teille - Hurina 3:1, A. Rauscher - Zasche 0:3, Eichner - Funke 0:3, Grube - Fischbach 3:2, Y. Rauscher - Zeuß 3:0, Nazaryschyn - Hurina 0:3, Teille - Zeller 3:1, A. Rauscher - Funke 0:3, Eichner - Zasche 1:3, Grube - Zeuß 1:3, Y. Rauscher - Fischbach 3:0.