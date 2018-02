Hallenkreismeisterschaft: E-Junioren des FC Stockheim triumphiert erneut

Zum letzten Turnier dieser Hallensaison traten am Sonntag zehn Teams der E-Junioren in der Dreifachturnhalle an, um ihren Hallenkreismeister im Spielkreis 2 zu ermitteln. Vor rund 130 Zuschauern holte sich der FC Stockheim den Titel nach dem überraschenden 1:0-Sieg im Finale gegen den Favoriten FC Coburg. Die Stockheimer hatten sich bereits in der Woche zuvor in der zweiten Runde der Turnierserie als bestes Team durchgesetzt.



Ihren Pokal erhielten sie bei der Siegerehrung von Kreisjugendleiter Michael Deuerling, Michael Barsties und Christian Brade. Als Schiedsrichter waren Niklas Fleischmann, Tobias Gleichmann und Lucas Meißner im Einsatz.



Gruppe C

Der FC Coburg stellte durch zwei Siege schon früh die Weichen in Richtung Halbfinale. Auch der FC Stockheim hatte nach seiner zweiten Partie sechs Punkte auf dem Konto und damit gute Chancen auf die K.o.-Runde. Im letzten Gruppenspiel trafen die beiden Mannschaften aufeinander. Durch ein 3:0 sicherten sich die Coburger den ersten Platz in der Tabelle.



Gruppe D

In einer ausgeglichenen Gruppe gab es erst im sechsten Spiel durch die SG Fischbach den ersten Sieger. Die Fischbacher waren so bereits mit einem Bein im Halbfinale. Der SC Steinbach feierte den zweiten Sieg der Gruppe gegen Mönchröden und hatte so ebenfalls gute Chance aufs Weiterkommen. Durch das 0:0 gegen Steinbach sicherte sich der SV Fischbach den Einzug ins Halbfinale. Nach dem 1:1 im letzten Gruppenspiel zwischen dem TSV Grub am Forst und dem TSV Mönchröden zog Steinbach ebenfalls ins Halbfinale ein.



Halbfinale

FC Coburg - SC Steinbach 2:0



Der Favorit aus Coburg hat sich gegen die defensiv gut eingestellten Steinbacher schwergetan, zu Torchancen zu kommen. Aber in der 4. Minute brachte Nathan Ekamba den FCC in Führung. In der Folge war es ein Spiel auf ein Tor. Der SC Steinbach kam zu keiner Torchance. In der letzten Spielminute erzielte wieder Ekamba das 2:0 und Coburg zog verdienst in Finale ein.



SG Fischbach - SC Stockheim 0:2



Die beiden Vertreter des Kronacher Spielkreises begannen recht defensiv. In der 4. Minute hatte Stockheim die Chance zur Führung, scheiterte aber am guten Fischbacher Torhüter. In der vorletzten Spielminute erzielte Hannes Lenker das 1:0 für die Bergleute.



Spiel um Platz 3

SC Steinbach - SG Fischbach n.6. 3:2 (0:0)



In einem ausgeglichenen Spiel hatte Fischbach zwei gute Torchancen, die sie aber nicht nutzten. Bis zum Spielende gab es kaum mehr Chancen auf beiden Seiten, so dass das Sechs-Meter-Schießen entscheiden musste.



Finale

FC Coburg - FC Stockheim 0:1



Die beiden besten Mannschaften des Turniers standen verdient im Finale. Der FC Coburg tat sich bedeutend schwerer, ein Tor zu erzielen als noch im Aufeinandertreffen in der Gruppenphase (3:0). Die Stockheimer verteidigten geschickt und ließen kaum Chancen zu. In der 7. Minute erzielte Hannes Lenker mit der ersten Tormöglichkeit seines Teams das entscheidende Tor für Stockheim. Coburg versuchte nun mit aller Macht, den Ausgleich zu erzielen. Dieser gelang ihnen jedoch nicht und der FC Stockheim wurde nicht unverdient Hallenkreismeister. skl