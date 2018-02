Gut Holz Tettau weiter an der Spitze

Bei den Keglern auf Bezirks- und Kreisebene feierten Crana/Gundelsdorf und Gut Holz Tettau einen Doppelsieg mit ihren Mannschaften. Für Wilhelmsthal war nur die "Erste" in der Bezirksliga A Ost der Herren erfolgreich. Die U18-Junioren aus Kronach und Tettau sind nach diesem Spieltag weiter ungeschlagen.



Herren, Bezirksliga A Ost

PTSV 1962 Hof - TSV Wilhelmsthal 1:5



Mit dem erwarteten Sieg gegen den Tabellenletzten klettert der TSV auf den dritten Platz. Die Ergebnisse: Klaus Millitzer (464) - Alexander Welsch (506), Knorr (456) - Bülling (521), Kai Millitzer (512) - Krieger (503), Jens Millitzer (497) - Heumann (512) - 1929:2042.



Crana/Gundelsdorf - Kulmbach-Metzdorf 5:1



Nach dem klaren Erfolg bleibt die Crana dem Spitzenreiter aus Gefrees weiterhin auf den Fersen. Es spielten: Heumann (558) - Wirth (463), Michael Lubina (513) - Göttlicher (477), Preissinger (509) - Lecompagnon (519), Wich (531) - Küfner (528) - 2111:1987.



Bezirksliga B Nord

Crana/Gundelsdorf II - SKC BW Kulmbach 5:1



Ein wichtiger Sieg gelang Crana II, die die rote Laterne dadurch an den Gegner aus Kulmbach abgegeben hat. Die Ergebnisse: Graf (523) - Wildgrube (454), Fischer (492) - Erhardt (481), Emil Lubina (462) - Jans (491), Gäßlein (506) - Rehm (498) - 1983:1924.



SKK Helmbrechts - Post SV Kronach 2:4



Knapp ging es zu in der Partie. Mit einem Vorsprung von nur fünf Holz entschied der Post SV das Duell für sich. Die Ergebnisse: Bußler (528) - Milicic (524), Gradel (501) - Wich-Herrlein (499), Rickenthäler (464) - Moshacke (510), Wunner (531) - Renk (506) - 2034:2039.



Kreisklasse Nord

Gut Holz Tettau - Blau Weiß Zaubach II 6:0



Räder-Großmann (498) - Hildner (479), Richter (540) - Kremer (491), F. Raab (535) - Hempfling (491), D. Raab (519) - Höhn (473) - 2092:1934.



Gut Holz/Rosenberg - TSV Wilhelmsthal II 6:0



Zeuß (565) - Artur Welsch (532), Langhammer (541) - Grebner (517), Thron (522) - Kotschenreuther (509), Endres (514) - Montag (487) - 2142:2045.



TSV Wilhelmsthal II - SKK Helmbrechts III 2:4



Grebner (488) - Voigt (529), Fuhrmann (487) - Wiedemann (480), Kotschenreuther (527) - Findeiß (497), Artur Welsch (518) - Bächer (555) - 2020:2061.



Kreisklasse A Nord

Crana/Gund. IIIg - Kulmbach-Metzd. IIg 4:2



B. Kaim (407) - Reiers (417), Biniszewski (409) - Busch (457), Gäßlein (512) - Küfner (488), T. Kaim (457) - Wirth/Bauernfeind (419) - 1785:1781.



Kreisklasse B2 Nord

TSV Wilhelmsthal IIIg - Gut Holz/Rosenberg IIg 6:0



Peter (522) - Wellach (437), Fuhrmann (468) - Langhammer-Sanchez (431), Andreas Münzel (491) - Friedlein (488), Lucas Münzel (551) - Stickler (411) - 2032:1767.



Frauen, Kreisklasse Nord

Blau Weiß Zaubach - Gut Holz Tettau 1:5



Hildner (442) - Dietzel (487), Wunder (455) - Ruß (464), Bauerschmidt (498) - Raab (533), Hempfling (495) - Freier (485) - 1890:1969.





Bezirksliga U18 Nord

Kronach/Tettau - SKV Helmbrechts 5:1



Rüger (442) - N. Hoffmann (482), Münzel (527) - Neumeister (447), Mäusbacher (523) - A. Hoffmann (465), Moshacke (559) - Reuther (443) - 2051:1837. red