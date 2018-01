Einige Außenseiter stehen in der Endrunde

17 Mannschaften aus dem Landkreis Kronach beteiligten sich an der Futsal-Meisterschaft der E-Junioren, die am Samstag am Kronacher Schulzentrum begonnen hat. Zehn von ihnen haben sich für die Endrunde am Samstag, 17. Februar, ab 13 Uhr an gleicher Stelle qualifiziert.

Am auffälligsten bei der gut besuchten Vorrunde war, dass gleich mehrere hoch gehandelte Vereine, die zu den Seriensiegern vergangener Jahre gehörten, auf der Strecke blieben. Unter ihnen waren die SG Neukenroth, der TSF Theisenort, der FC Unter-/Oberrodach sowie die SG Wallenfels.

Dagegen haben einige als Außenseiter gehandelte Mannschaften den Sprung in die Endrunde geschafft. Zu überraschen wussten unter anderem die SG Ziegelerden und der SV Seelach, der sich als bester Drittplatzierter der Gruppen 2 bis 4 den letzten Platz sicherte.

Das viereinhalbstündige Turnier wurde nach den modifizierten Futsal-Regeln für die jüngsten Jahrgänge durchgeführt. So gab es zum Beispiel keine kumulierten Fouls, und Rückpässe zum Torwart waren jederzeit erlaubt. Als Schiedsrichter waren Tobias Gleichmann, Kevin Klenner und Daniel Kunz eingeteilt und machten ihre Sache gut.



Gruppe 1

In dieser Fünfer-Gruppe kamen die ersten drei weiter. Den besten Eindruck hinterließ der TSV Wilhelmsthal, der ungeschlagen blieb. Auch das Weiterkommen des FC Kronach war früh gesichert. Dagegen musste der SV Steinwiesen bis zuletzt warten und profitierte davon, dass die SG Neukenroth gegen den ATSV Thonberg nicht über ein 1:1 hinaus kam.



Gruppe 2

Der SC Steinbach und die SG Ziegelerden blieben ungeschlagen und belegten die ersten beiden Plätze. Dagegen blieben der TSF Theisenort und der TSV Küps ohne Sieg auf der Strecke.



Gruppe 3

Der TSV Windheim und der SSV Oberlangenstadt starteten gut und waren schon nach dem zweiten Spiel für die Endrunde qualifiziert. Diese verpasste überraschend der FC Unter-/ Oberrodach bei der 0:2-Niederlage gegen den SV Seelach. Entsprechend groß war der Jubel bei den jungen Seelachern, die sogar als bester Dritter der Vierergruppen am 17. Februar in der Endrunde nochmals mitmachen dürfen.



Gruppe 4

Die SG Fischbach und der FC Stockheim hinterließen von allen Mannschaften den wohl besten Eindruck und feierten zum Abschluss auch die höchsten Siege (je 5:0). Das schlechte Torverhältnis verhinderte den Einzug der SG Wallenfels in die Endrunde. Der FC Mitwitz blieb ohne Punktgewinn, enttäuschte jedoch nicht.

Die Einteilung der Endrunde:

Gruppe A

TSV Wilhelmsthal

SG Ziegelerden

SSV Oberlangenstadt

FC Stockheim

SV Steinwiesen

Gruppe B

FC Kronach

SC Steinbach

TSV Windheim

SG Fischbach

SV Seelach