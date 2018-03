1 / 1

Kronachs Toptorschütze Lukas Kraus (rotes Trikot) kämpft am Samstag gegen den FC Mitwitz II gegen den Abstieg. Markus Wunder (Mitte) tritt mit dem DJK/SV Neufang am Sonntag zum Topspiel beim Drittplatzierten FC Burgkunstadt an. Foto: Lisa Hümmer/Archiv