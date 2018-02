Drei Kronacher Talente holen Bayerische Hallenmeisterschaft mit SpVgg Bayern Hof

Drei hoffnungsvolle Fußball-Talente aus dem Landkreis Kronach haben mit SpVgg Bayern Hof die Bayerischen Hallenfußballmeisterschaften der B-Junioren (U17) gewonnen. In Speichersdorf (Kreis Bayreuth) traten sie mit ihrer Mannschaft vor einer Kulisse von rund 450 Zuschauern und viel BFV-Prominenz gegen namhafte Gegner aus ganz Bayern an.



Im Tor stand Nico Preißler aus Pressig. Dazu liefen Spielführer Maximilian Renk aus Wolfersdorf und Maximilian Graf aus Friesen für das Team des Hofer Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) auf. Die drei Talente in den Reihen des Bayernligisten Spielvereinigung Bayern Hof zählen allesamt zu den Stammspielern und Leistungsträgern des etwa 20 Mann starken Kaders, in die Trainer Benjamin Schaal auch in der Halle sein Vertrauen setzte.



Schlussmann Nico Preißler, der erst vor wenigen Wochen von der Spielvereinigung Greuther Fürth nach Hof gewechselt war und sich nahtlos in die Mannschaft integriert hat, zeigte sich als überlegener und sicherer Rückhalt seines Teams und vereitelte mit einigen Glanzparaden selbst beste Tormöglichkeiten. Seine noch junge Karriere begann der Pressiger beim TSV Neukenroth, ehe er im Jahr 2012 ins NLZ des FC Coburg wechselte. Von dort ginge es 2016 weiter nach Süden zur SpVgg Greuther Fürth.



Maximilian Renk, der einst ebenfalls beim TSV Neukenroth begann, und Maximilian Graf trugen ihrerseits mit spielentscheidenden und zugleich sehenswerten Toren, glänzenden Vorlagen und gekonntem Defensivverhalten wesentlich dazu bei, dass ihr Team am Ende ganz oben auf dem Siegertreppchen stand und nach dem klaren 5:0 im Finale gegen die Würzburger Kickers den Pokal des Bayerischen Meisters in die Höhe recken durfte.



Erster Hallentitel für Hofer U17

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte gelang es den U17-Spielern der SpVgg, diese Meisterschaft zu gewinnen. Der Bayernligist präsentierte sich in Bestform und beendete das Turnier ungeschlagen mit einem Torverhältnis von 15:2. Die Hofer mit ihren drei Kronacher Nachwichskickern haben sich somit auch für die Süddeutschen Meisterschaften qualifiziert, die planmäßig am 3. März in Stuttgart ausgespielt werden.



Ein weiterer Frankenwälder auf dem Spielfeld war Bayernliga-Schiedsrichter Jonathan Bähr vom SV Friesen, der zu den auserwählten Unparteiischen des Turniers zählte. Er leitete seine Spiele souverän, mit viel Fingerspitzengefühl und ohne Fehlentscheidung. Auch er stellte eindrucksvoll unter Beweis, dass für ihn der Weg als Schiedsrichter weiter steil nach oben führen könnte. ag