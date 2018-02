Doppelter Erfolg: Damen und Herren von Gut Holz/Rosenberg gewinnen

Es war ein guter Spieltag für die Kronacher Kegel-Teams von Gut Holz/Rosenberg. Sowohl die Frauen in der Bezirksliga A, als auch die Herren der Kreisklasse fuhren einen 4:2-Erfolg ein. Die Männer eroberten damit auch die Tabellenspitze, da die Konkurrenz aus Tettau beim SKK Frankenwald Naila schwächelte.



Ganz anders lief es für den TSV Wilhelmsthal. Alle drei Mannschaften mussten Niederlagen einstecken. Die deutlichste gab es für die "Zweite", die Schlusslicht in der Kreisklasse bleibt. Die Kreisklasse-Damen des TSV bleiben trotz des Ausrutschers auf Rang 1 vor Gut Holz Tettau.



Herren, Bezirksliga A Ost

TSV Wilhelmsthal - ESV Neuenmarkt 2:4



Die Wilhelmsthaler rutschten in der Tabelle von Rang 3 auf den sechsten Platz ab und weisen nun eine ausgeglichene Bilanz von je sieben Siegen und Niederlagen auf. Die Ergebnisse: Bülling (546) - Sandler (519), Krieger (517) - Schneider (502), Welsch (472) - Hahn (518), Heumann (510) - Witzgall (544) - 2045:2083.



SKC Gemütl. Kronach - Kronach/Gundelsdorf abg.



Das Kronacher Duell musste nach zwei gespielten Partien abgebrochen werden, aufgrund eines Bahnbruchs. Bis dahin spielten: Kica (526) - Heumann (513), Wellach (510) - Preissinger (508) - 1036:1021.



Herren, Bezirksliga B Nord

Post SV Kronach - Kronach/Gundelsdorf II 1:5



Mit dem deutlichen Sieg und einen Vorsprung von 47 Holz macht die Crana mit ihrem zweiten Erfolg in Folge weiter Boden gut im Tabellenkeller. Die Ergebnisse: Milicic (498) - Fischer (505), Wich-Herrlein (487) - Graf (535), Moshacke (487) - Lubina (519), Renk (514) - Gäßlein (474) - 1986:2033.



Herren, Kreisklasse Nord

SKK Frankenwald Naila - Gut Holz Tettau 3:3



Nicklas (470) - Räder-Großman (495), Hempfling (478) - H. Richter (482), Miglus (547) - Raab (509), Thiel (520) - T. Richter (521) - 2015:2007.



TSV Wilhelmsthal II - SKC Untersteinach 0:6



Fuhrmann (474) - D. Aknai (536), Montag (444) - Amstätter (520), Grebner (491) - W. Aknai (510), Welsch (544) - Böhm (536) - 1953:2102.



SK Jägersruh Hof - Gut Holz/Rosenberg KC 2:4



G. Knoll (501) - Zeuß (486), M. Knoll (489) - Langhammer (503), Güldenpfennig (450) - Endres (446), Kremer (502) - Thron (510) - 1942:1945.



Herren, Kreisklasse A Nord

SKK Helmbrechts IV - Kronach/Gundelsdorf 3g 5:1



Hoh (426) - Biniszewski (438), Hoppert (495) - Wirkner (454), Kraus (503) - Gäßlein (482), Becher (524) - Kaim (475) - 1948:1849.



Herren, Kreisklasse B2 Nord

SKC Gemütl. Kronach II - KV Bandenbrecher g 1:5



Rüger (523) - Kühn (550), Füchsel (512) - Hannemann (485), Schnappauf (468) - Lehmann (470), Emmrich (437) - Kühn (492) - 1940:1997.



Frauen, Bezirksliga A Ost

Gut Holz/Rosenberg KC - SKC Adler Eichenhüll 4:2



In einem engen Spiel entschied am Ende der Vorsprung von zehn Holz das Spiel für die Kronacher, die dadurch einen Platz weiter auf Rang 3 vorrücken konnten.

Ergebnisse: Wiedel (472) - L. Göhl (492), Baumgarten (495) - Kraus (474), Rößler (495) - P. Göhl (492), Endres (501) - Hübner (495) - 1963:1953.



Frauen, Kreisklasse Nord

ESV Neuenmarkt II - TSV Wilhelmsthal 5:1



Limmer (425) - Vogel (457), Hübner (488) - Welsch (494), Knaup (521) - K. Weiß (479), Hahn (520) - A. Weiß (453) - 1954:1883. dob