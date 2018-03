Damen-Oberfrankenliga: Packendes Derby zwischen TTC Wallenfels und TSV Teuschnitz

In einem Kreisderby standen sich in der Oberfrankenliga die Damen des TTC Wallenfels und des TSV Teuschnitz gegenüber. Die TSV-Damen hatten sich zwar in Führung gebracht, am Ende stand aber das gastgebende Quartett als Sieger da. Da nützte es den Teuschnitzerinnen auch nichts, dass sie mit Elke Jakob die überragende Spielerin in ihren Reihen hatten. Mit diesem Erfolg hat Wallenfels seinen fünften Tabellenplatz gefestigt. Da Teuschnitz auch am Tag darauf beim Tabellenführer in Unterlauter verlor, blieben sie Achter.



TTC Wallenfels - TSV Teuschnitz 8:5



In diesem dreistündigen Derby befanden sich die beiden Kreisvertreter lange Zeit auf Augenhöhe. Zum Auftakt gewann jede Seite ein Doppel. Katja Schreiner gewann im ersten Tageseinzel gegen Anita Beetz nach vier Durchgängen. Eine etwas unglückliche Niederlage musste Ulla Hader gegen Elke Jakob hinnehmen, denn nach der 1:0-Satzführung hatte sie gleich dreimal mit einem hauchdünnen Abstand von zwei Zählern das Nachsehen (11:7, 12:14, 9:11, 10:12).



Nina Zeuß hatte Tina Köhler gut im Griff und besorgte den 3:2-Vorsprung für die Einheimischen. Sandra Wilfer begann gegen Susanne Richter zwar vielversprechend (11:7), verlor dann aber dreimal (5:11, 7:11, 6:11). Jakob besorgte gegen Schreiner die erstmalige Führung für die Gäste. Ein hart umkämpftes Match lieferten sich Hader und Beetz. Hader konnte nach dem 1:2-Satzrückstand den Hebel noch umlegen (4:11, 11:9, 11:13, 11:6, 11:6) und zum 4:4 ausgleichen.



Nachdem sich Zeuß gegen Richter behauptet hatte und Sandra Wilfer gegen Tina Köhler nach Rückstand noch die Oberhand behielt, hatte Wallenfels erstmals einen Zwei-Punkte-Vorsprung. Die sowohl im Doppel als auch in ihren Einzeln unbezwungen gebliebene Jakob schöpfte mit ihrem Sieg gegen Zeuß wieder Hoffnung für Teuschnitz. Doch Schreiner und Hader mit ihrem jeweils zweiten Einzelerfolg brachten den Heimsieg für Wallenfels in trockene Tücher.



Ergebnisse: Schreiner/N. Zeuß - Beetz/Köhler 3:1, Hader/Wilfer - Jakob/Richter 0:3, Schreiner - Beetz 3:1, Hader - Jakob 1:3, Zeuß - Köhler 3:0, Wilfer - Richter 1:3, Schreiner - Jakob 1:3, Hader - Beetz 3:2, Zeuß - Richter 3:0, Wilfer - Köhler 3:1, Zeuß - Jakob 0:3, Schreiner - Richter 3:1, Hader - Köhler 3:0.



TSV Unterlauter - TSV Teuschnitz 8:3



Hart umkämpft waren die Doppel, die beide in den Entscheidungssatz gingen. Hierbei schaffte es das Duo Beetz/Hable, den 1:2-Satzrückstand noch in einen 3:2-Sieg umzuwandeln. Im ersten Tageseinzel verließ Susanne Richter gegen Drescher das Glück, denn nach dem 2:2-Ausgleich scheiterte sie in der Verlängerung des fünften Durchgangs mit 10:12. Anita Beetz startete mit einem 11:6 und 12:10 in die Auseinandersetzung gegen Roos. Als die Teuschnitzerin mit 12:10 die Oberhand behielt, endete auch der folgende Satz hauchdünn mit 14:12 für Beetz.



Doch nach diesem 2:2-Zwischenstand mussten sich Tina Köhler, Gisela Hable und Beetz beugen, so dass mit dem damit einhergehenden 2:5 für Unterlauter die Gäste mit dem Rücken zur Wand standen. Richter konnte zwar nochmals auf 5:3 verkürzen, doch drei weitere Niederlagen in Serie führten zur Gesamtniederlage für den TSV Teuschnitz.



Ergebnisse : Roos/Henke - Richter/Köhler 3:2, Drescher/ Lohmann - Beetz/Hable 2:3, Drescher - Richter 3:2, Roos - Beetz 1:3, Lohmann - Köhler 3:1, Henke - Hable 3:1, Drescher - Beetz 3:0, Roos - Richter 1:3, Lohmann - Hable 3:1, Henke - Köhler 3:0, Lohmann - Beetz 3:0.