Crana muss Tabellenführung abgeben

Nicht viel Grund zur Freude hatten die heimischen Kegel-Teams auf Bezirksebene am zwölften Spieltag. Nur die Gemütlichkeit Kronach bei den Herren und Gut Holz/Rosenberg bei den Frauen waren erfolgreich. Das kommenden Wochenende ist spielfrei.



Herren Bezirksliga A Ost

Gem. Kronach - PTSV Hof 4:2

Gegen das Schlusslicht musste die Gemütlichkeit bis zuletzt um den Sieg bangen. Dieser fiel mit 23 Holz Vorsprung recht knapp aus (2043:2020). Die beste Leistung zeigte Wolfgang Wellach mit 543 Holz. Ergebnisse: Wellach (543) - Kl. Millitzer (435), Rüger (495) - Knorr (543), Kica (502) - J. Millitzer (529), Welscher (503) - K. Millitzer (513).



TSV Wilhelmsthal -

Schützen Gefrees 0:6

Gegen den neuen Spitzenreiter gelang dem TSV noch nicht einmal der Ehrenpunkt. Alle Gästespieler erzielten über 500 Holz. Ergebnisse: Bülling (243)/ Art. Welsch (251) - Schekeryk (547), L. Münzel (497) - Lubrich (544), Al. Welsch (494) - Hofmann (503), Heumann (549) - Hoyer (528) - 2034:2122.



BW Zaubach -

Crana/Gundelsdorf 5:1

Nach der deutlichen Niederlage musste die Crana die Tabellenführung abgeben. Die Tagesbestleistung erzielte Horst Wich mit 550 Holz. Es kegelten: Schäfer (545) - Heumann (534), Weinmann (521) - Lubina (474), Witzgall (526) - Wich (550), Herold (529) - Preißinger (482) - 2121:2040.



Bezirksliga B Nord

PSV Kronach -

Fr. Kulmbach 2:4

Nach der neuerlichen Niederlage hat die "Post" den Anschluss zur Spitzengruppe vorerst verloren. Am Ende fehlten 22 Holz zum Remis (2010:2032). Milicic (533) - Hinz (501), Wich-Herrlein (472) - Hornig (505), Moshacke (537) - Jonak (516), Renk (468) - Grampp (510).



Kreisklasse

TSV Wilhelmsthal II -

SK 85 Jäg. Hof 2:4

Art. Welsch (535) - G. Knoll (464), Kotschenreuther (496) - M. Knoll (511), Grebner (495) - Kremer (491), G. Fuhrmann (453) - Linke (519) - 1979:1985.



Kreisklasse B2 Nord

Gem. Kronach II -

BW Zaubach IIIg 5:1

Hartendauer (404) - H. Hempfling (470), Füchsel (483) - Sesselmann (453), Schnappauf (473) - E. Hempfling (436), Emmrich (474) - Schüßler (440) - 1834:1799.



Frauen Bezirksliga A Ost

GH/R. Kronach -

ASV Pegnitz 5:1

Die Gut-Holz-Frauen bleiben in Lauerstellung auf Platz 3. Ute Endres erzielte mit 539 Holz das beste Ergebnis. Rößler (486) - Stein (503), Wiedel (484) - Bauer (464), Baumgarten (501) - Pachl (451), Endres (539) - Meyer (508) - 2010:1926.



Kreisklasse

63 Naila -

TSV Wilhelmsthal 3:3

Im zehnten Spiel verpassten die TSV-Damen den zehnten Sieg und mussten mit einem Remis zufrieden sein. Bejcek (506) - Vogel (488), Schummi (522) - A. Weiß (477), Friedrich (477) - K. Welsch (548), Vogler (468) - B. Weiß (472) - 1973:1985.



Bezirksliga U18 Nord

Kronach-Tettau I -

Kronach-Tettau II 4:2

Im vereinsinternen Duell wahrte die erste Mannschaft ihre "weiße Weste". Es kegelten: Mäusbacher (514) - M. Schuberth (454), Rüger (478) - Baier (482), Moshacke (525) - Schwabe (421), Münzel (491) - L. Schuberth (513) - 2008:1870. red