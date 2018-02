Bezirkspokal: TSV Windheim und TTC Küps scheitern im Finale

Zum siebten Mal hatten sich die Herren des TSV Windheim für das Pokalfinale auf Bezirksebene qualifiziert - und zum siebten Mal klappte es nicht mit dem Titel. In Untersiemau stand auch der TTC Küps im Endspiel um die Bezirks-Pokalmeisterschaft auf Kreisebene. Dort unterlagen sie dem Forchheimer Vertreter FC Betzenstein mit 2:4.



TTC Wohlbach II - TSV Windheim 4:2



Im ersten Einzel traf Patrick Grosch auf Dabrowksi und musste sich unglücklich im fünften Satz geschlagen geben. Matthias Trebes traf auf den Drittliga erfahrenen Patrick Forkel. Der Wohlbacher, der in dieser Bezirksliga-Saison noch kein Einzel verloren hat, hat rund 250 Punkte mehr als Trebes. Ein Sieg für Trebes hätte einem Wunder geglichen. Aber das Wunder passierte. Trebes verlor den ersten Durchgang mit 7:11, traf anschließend immer mehr Blockbälle, kam selbst in den Angriff und zusätzlich haderte Forkel mit den Bällen. Im vierten Satz stellte der Windheimer mit einem 11:3 den 1:1-Zwischenstand her.



Volker Wich hatte gegen den Regionalliga erfahrenen Sinicki das Pech, dass seine Rückhandschüsse oft haarscharf am Tisch vorbei gingen.



Im Doppel traten Matthias Trebes und Patrick Grosch gegen Forkel/Sinicki an, welche ebenfalls in der Liga noch eine weiße Weste haben. Die TSVler brachten mit ihrem Mix aus Angriff, Block und Noppenspiel die Wohlbacher teilweise zur Verzweiflung und führten 2:1. Im vierten Satz brachten sie das Doppel mit 12:10 nach Hause. Somit stand es 2:2.



Forkel brachte Wohlbach gegen Patrick Grosch wieder in Führung und Volker Wich musste Dabrowski nach drei Sätzen zum Sieg gratulieren.



Ergebnisse: Grosch - Dabrowski 2:3, Trebes - Forkel 3:1, Wich - Sinicki 0:3, Grosch/Trebes - Forkel/Sinicki 3:1, Grosch - Forkel 0:3, Wich - Dabrowski 0:3. at



FC Betzenstein - TTC Küps 4:2



Während der FC Betzenstein in Bestbesetzung antreten konnte, musste der TTC Küps auf den verhinderten Witali Gutbrod verzichten. Manfred Seibold brachte die Betzensteiner gegen Roland Bittruf mit einem 3:1-Sieg in Führung. Der Küpser Ersatzmann Michael Deuerling glich gegen Christian Bujok mit einem knappen 3:2 aus. In einem sehenswerten Spiel brachte Alexander Busch die Küpser gegen Wolfgang Zagel mit einem 3:2-Sieg in Führung.



Im Doppel dominierten die Betzensteiner Seibold/Zagel gegen Bittruf/Busch und glichen zum 2:2 aus. Michael Deuerling stand gegen Manfred Seibold auf verlorenem Posten und verlor 0:3. Roland Bittruf hätte das Ruder nochmal herumreißen können, erwischte aber nicht seinen besten Tag und verlor mit 1:3 gegen Wolfgand Zagel.



Ergebnisse: Seibold - Bittruf 3:1, Bujok - Deuerling 2:3, Zagel - Busch 2:3, Seibold/Zagel - Bittruf/Busch 3:1, Seibold - Deuerling 3:0, Zagel - Bittruf 3:1. klm