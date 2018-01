Bezirksmeisterschaft in Kronach: Wie weit kommt der FC Stockheim?

Ein neuer Hallenbezirksmeister der Herren wird am Sonntag, 21. Januar, in der Dreifachturnhalle in Kronach gekürt. Das steht schon mal fest, da der Vorjahressieger ZV Thierstein aus dem Landkreis Wunsiedel seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückgezogen hat. Insgesamt treten zehn Teams aus dem gesamten Bezirk Oberfranken an.



Der einzige Vertreter aus dem Landkreis Kronach kommt aus Stockheim. Beim Kreisturnier am 7. Januar in Kronach setzte sich der Kreisligist überraschend mit 3:0 gegen den SV Friesen im Spiel um Platz 3 durch. Dabei überzeugte vor allem Torwart Andreas Scherbel, der auch zum besten Schlussmann des Turniers gewählt wurde. In der Gruppe A mit zwei Bezirks- und einem Landesligisten bleibt dem Team um Spielertrainer René Schubart allerdings nur die Rolle des Außenseiters.



Sonnefeld mit bestem Torjäger

Als Meister des Spielkreises 2 kommt der TSV Mönchröden nach Kronach. In einem packenden Endspiel gewann der Bezirksligist aus dem Kreis Coburg mit 4:3 nach Verlängerung gegen den TSV Sonnefeld. Bei den Sonnefelder Landesligisten ruhen die Hoffnungen vor allem auf Aykut Civelek, nachdem sich der 23-Jährige bei der Kreismeisterschaft den Titel des Torschützenkönig sichern konnte.



Der Favorit des Turniers ist der Bayernligist SpVgg Bayern Hof, auch wenn die Hofer sich bei ihrer Kreismeisterschaft im Finale dem FC Waldstein mit 0:1 geschlagen geben mussten. Aus dem Spielkreis 3 treten als Drittplatzierter der SV Mitterteich an und die TuS Schauenstein als Meister der Futsal-Liga Oberfranken.



Aus dem Spielkreis Bamberg/Bayreuth/Kulmbach spielen der Meister FC Oberhaid, Finalist VfR Katschenreuth (beide Bezirksliga) und der USC Bayreuth (Kreisliga).



Der Anpfiff des ersten von insgesamt 20 Gruppenspielen erfolgt um 13 Uhr. Das Spiel um Platz 5 beginnt um 18 Uhr, danach folgen die beiden Halbfinals ab 18.15 Uhr. Anschließend findet um 18.45 Uhr das Spiel um Platz 3 statt und mit dem Finale um 19 Uhr endet das Turnier. Gespielt wird jeweils zwölf Minuten pro Partie nach den Futsal-Regeln des BFV.



Der Bezirksmeister qualifiziert sich für den landesweiten Lotto Bayern Hallencup, der am Sonntag, 27. Januar, in Bad Neustadt an der Saale (Unterfranken) ausgetragen wird. Dort trifft er auf die jeweiligen Sieger aus den anderen bayerischen Bezirken. Bereits qualifiziert sind der FC Hepberg (Oberbayern) und der Ausrichterverein TSV Großbardorf.





Die Teilnehmer

Gruppe A

FC Stockheim (3. Co/Kc/Lif)

SpVgg Bayern Hof (2. Hof/Mak)

TSV Mönchröden (1. Co/Kc/Lif)

TuS Schauen. (Futsal-Meister)

VfR Katschenr. (2. Ba/Bt/Ku)



Gruppe B

FC Oberhaid (1. Ba/Bt/Ku)

FC Waldstein (1. Hof/Mak)

SV Mitterteich (3. Hof/Mak)

TSV Sonnefeld (2. Co/Kc/Lif)

USC Bayreuth (3. Ba/Bt/Ku)