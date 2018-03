Bezirksliga West: Quartett spielt gegen den Abstieg

Spannend bleibt es sowohl im Abstiegsbereich sowie an der Tabellenspitze der Bezirksliga West. Vorne stehen weiterhin punktgleich die SG Sonneberg, die nach dem Kantersieg gegen Mitwitz nun aber beim Brettverhältnis bereits 4,5 Punkte Vorsprung hat, sowie der SSV Burgkunstadt.



Gleich vier Mannschaften stehen mit lediglich 4:12 Punkten am Tabellenende vor dem Gang in die Kreisligen. Die meisten Brettpunkte von diesen besitzt Mönchröden, denen die Kronacher folgen, die im Spiel gegen den TSV Tettau einen Punkt verschenkten.



Weidhausen verdrängte nach dem Sieg gegen den Coburger SV den SK Mitwitz, der nun wieder auf den letzten Platz zurückfiel. In der letzten Runde, am Sonntag, 15. April, kommt es zum Endspiel um den Klassenerhalt mit Mitwitz gegen Kronach.



Kronacher SK II -

TSV Tettau 3,5:4,5

Keine Risiken gingen am Brett 3 Lieb und Kirchhübel ein und einigten sich bereits beim Übergang ins Mittelspiel auf die Punkteteilung. Auch Güntsch verteidigte sich gegen Seidel ausgezeichnet, so dass die zwischenzeitlichen kleinen Vorteile nicht zu mehr als einem Remis ausreichten. Bereits aus der Eröffnung ging Kronachs Nachwuchs Leon Thauer gegen Förtsch mit Vorteilen heraus, baute diese aus und siegte gegen einen etwas überforderten Tettauer Ersatzspieler.



Auch Kessel bemühte sich um einen weiteren Sieg, doch ließ sich sein erfahrener Gegner Hager nicht überraschen und so endete auch dieser Vergleich mit einem Unentschieden. Eine Ungenauigkeit von Pfadenhauer nutzte Tomaschko zum Ausgleich für Tettau. Doch bereits kurz darauf brachte Baumgärtner durch einen starken Königsangriff Müller-Welt zur Aufgabe.



Doch die Gäste glichen erneut aus: Neuberg unterlag erstmals gegen Münch, da er den Opfer-Angriff gegen seinen Monarchen nicht korrekt parierte und Matt gesetzt wurde. In einem Doppel-Turm-Endspiel bot nun mit knapper Bedenkzeit Niehaus gegen Blinzler ein Remis an. Der Kronacher lehnte jedoch ab, da er einen Bauerngewinn sah. Doch war dieser vergiftet und in der Folge verbesserte der Tettauer seine Stellung weiter und brachte den Kronacher Vorsitzenden in eine aussichtslose Lage, die für Tettau durch den Sieg bereits die Rettung bedeutet, die Kreisstädter jedoch in eine schwierige Lage brachte.



Ergebnisse: Pfadenhauer - Tomaschko 0:1, Neuberg - Münch 0:1, Lieb - Kirchhübel remis, Baumgärtner - Müller-Welt 1:0, Kessel - Hager remis, Blinzler - Niehaus 0:1, Seidel - Güntsch remis, Thauer - Förtsch 1:0. hn



SG Sonneberg -

SK Mitwitz 7,5:0,5

Nicht einmal die größten Optimisten auf Mitwitzer Seite rechneten sich einen Punktgewinn gegen den Tabellenführer aus. Mitwitz trat krankheitsbedingt nur mit sieben Spielern an. Kampflos endete die Partie am achten Brett.Uwe Pfadenhauer fand nicht beim eigenen Königsflügelangriff die beste Fortsetzung, sondern rochierte fälschlicherweise lang direkt in die unterschätzte gegnerische Angriffswalze hinein. Mikhael Safronow erhöhte gegen Erich Pfeiffer auf 3:0, Gerhard Kohles lehnte das Damengambit ab, ließ seinen Damenläufer einsperren, kam dann auf der C-Linie unter Druck und verlor die Qualität.



Am Spitzenbrett traf der Mitwitzer Toni Mäusbacher auf den amtierenden fränkischen Vize-Meister Christopher Hartleb. Die Eröffnung war eine scharfe Variante der Grünfeld-Indischen Verteidigung, in der Mäusbacher mit den weißen Steinen früh einen Bauern opferte, um dynamisches Figurenspiel und Initiative zu erhalten. Nachdem er jedoch eine mehrzügige Kombination mit Figurengewinn übersah, entwickelte Hartleb im Mittelspiel starkes Gegenspiel und schnürte den Mitwitzer immer weiter ein. Dem Sonneberger fehlte zum Ende der Partie die richtige Gewinnidee. Im entstandenen Endspiel auf zwei Seiten mit Freibauern trennten sich die Kontrahenten nach hartem Kampf nach drei Stunden mit Remis. Dann mussten auch Friedrich und Gerhard Bürger die Segel streichen. Hubert Konradi spielte mit im ausgeglichenen Bauernendspiel zu passiv, tauschte die Türme und musste nach fünf Stunden einen Bauern durchmarschieren lassen. Somit stand die deutliche Niederlage der Steinachtaler fest.



Ergebnisse: Hartleb - Mäusbacher remis, Geisensetter - Pfadenhauer 1:0, Brückner - G. Bürger 1:0, Jacob - Kohles 1:0, Rierl - Konradi 1:0, Matthäi - Bürger 1:0, Safronow - Pfeiffer 1:0, Neugebauer - T. Bürger 1:0 (kl.) hn