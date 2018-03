Bezirksliga West: Neuzugang Riedel trifft doppelt bei Sieg des FC Mitwitz

Der FC Mitwitz machte sich im Vorfeld auf ein "dreckiges" Spiel, wie es Spielertrainer Johannes Müller ausdrückte, gefasst. Beim Gastspiel beim TSV Ebensfeld in der Bezirksliga West trat seine Mannschaft jedoch souverän auf und klettert mit dem 4:0-Erfolg auf den dritten Platz in der Tabelle.



TSV Ebensfeld - FC Mitwitz 0:4



Die Heimelf begann forsch und spielte mutig nach vorne, jedoch ohne sich Chancen zu erspielen. Mit dem ersten Stellungsfehler in der Hintermannschaft des TSV Ebensfeld bestrafte diesen die Gästeelf mit dem ersten Treffer. Lukas Riedel, der Rückkehrer vom SCW Obermain, wurde im Strafraum auf halbrechter Position bedient und überwandt Heimkeeper Maximilian Reschke (8.).

Abgeschüttelt von der kalten Dusche zum Auftakt versuchte der TSV direkt auszugleichen, als Florian Häublein in der 11. Spielminute nach einem Eckball im zweiten Versuch in die Mitte flankte und dort Sebastian Amon mit viel Wucht aus knapp zehn Metern zum Kopfball kam. Der stark aufgelegte Gästekeeper Jan Winterstein hielt diesen jedoch sicher fest. Weiterhin blieb es ein ausgeglichenes Spiel mit kleineren Feldvorteilen für die Ebensfelder, die aber kein Kapital daraus schlagen konnten.



Nach einer guten halben Stunde bestrafte Mitwitz eiskalt den zweiten Fehler nach einem fatalen Fehlpass von Yannik Gründel im Mittelfeld. Zu dritt rannten die Gäste gegen Sebastian Amon auf das Tor des TSV, der wiedergenesene Max Schülein wurde bedient und schob zum 0:2 ein (29.). Daraufhin passierte bis zur Halbzeit nichts mehr. Mitwitz stand hinten sehr kompakt und sicher, die Heimelf konnte in der Offensive keine Durchschlagskraft entwickeln. So ging es mit dem 0:2 in die Kabinen.



Vorentscheidung durch Elfmeter

Mit viel Druck nach vorne kamen die Gastgeber aus den Katakomben und erspielten sich in den ersten zehn Minuten zwei gute Chancen. In der 48. Spielminute war es Benedikt Quingers Kopfballablage auf Sebastian Amon, dessen Schuss von der Strafraumkante nur knapp vorbeischrammte. Wiederum fünf Minuten später hätte der Anschlusstreffer fallen müssen, als Leon Holzheid auf halbrechts im Strafraum nur noch Jan Winterstein vor sich hatte, doch dieser wieder klasse parierte.



In der 65. Spielminute kam Maximilian Reschke im Strafraum gegen einen Mitwitzer Stürmer zu spät, folglich zeigte Schiedsrichter Johannes Becher auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Lukas Riedel sicher links unten, der damit seinem zweiten Treffer markierte. Nur vier Minuten später dann der TSV mit seiner nächsten Torannäherung, als Florian Häublein zu mittig auf Torhüter Jan Winterstein zielte und dieser den Ball erneut sehr sicher parieren konnte. Den Schlusspunkt setzte Max Mayer in der vierten Minute der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 0:4, nachdem dieser zuvor mustergültig von Lukas Riedel bedient wurde. ag



TSV Ebensfeld: Reschke - Schug, Stölzel, Alt, Storath, Amon, Kremer, Häublein, B. Quinger, Gründel, Holzheid.



FC Mitwitz: Winterstein - Hofmann, Engel, Müller, Wrzyciel, Maurer, Totzauer, Schülein, Riedel, Mayer, Föhrweiser.



Tore: 0:1 Riedel (8.), 0:2 Schülein (29..), 0:3 Riedel (65./FE), 0:4 Mayer (90. +4)

SR: Johannes Becher

Zuschauer: 180