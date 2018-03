Bezirksliga West: Für den FC Mitwitz wird es gegen den TSV Ebensfeld "dreckig"

Hinter den Bezirksliga-Spielern des FC Mitwitz liegt ein anstrengendes Wochenende. Die letzte Phase der Vorbereitung für den Start in die Restrückrunde am Sonntag beim TSV Ebensfeld (14 Uhr) verbrachte der FC im Trainingslager im tschechischen Sokolov. Ob das Spiel letztlich auch stattfindet, wird der Gastgeber erst heute entscheiden.



TSV Ebensfeld - FC Mitwitz



Die Mannschaft ist sich zumindest einig: "Die Spieler wollen unbedingt spielen", sagt Spielleiter Harald Weißbrodt. Dass die Mannschaft wieder heiß auf Fußball ist, hat sich auch im Trainingslager Ende der vergangenen Woche gezeigt. Alle 29 Mann haben bei den zumeist taktischen Trainingseinheiten "super mitgezogen", sagt Weißbrodt.



Entsprechend gut vorbereitetet sieht Spielertrainer Johannes Müller den Tabellenfünften. Dennoch bleibe beim ersten Spiel nach einer so langen Pause immer etwas Ungewissheit. Sicher ist er sich aber, dass es kein angenehmes Spiel gegen die mit 16 Punkten mitten im Abstiegskampf steckenden Ebensfelder werden wird: "In dieser Situation muss man nicht unbedingt schön spielen, da muss man dreckig spielen."



Die Stärken des TSV sieht er vor allem in der Offensive um Kevin Popp, Florian Häublein, Dominik Kremer und Benedikt Quinger. "Die haben vorne gute Leute dabei."



Nicht schon wieder ein Remis

Für die Steinachtaler werde es auch darauf ankommen, gegen die taktisch disziplinierte Mannschaft um den erfahrenen Trainer Klaus Gunreben ein Mittel gegen das schnelle Umschaltspiel und die kompakt stehende Defensive zu finden, ergänzt Spielleiter Weißbrodt.



Im Hinspiel ist dies dem FC beim 0:0 noch nicht gelungen. Auch die beiden Begegnungen in der vergangenen Spielzeit endeten ohne einen Sieger. Das will Müller nun endlich ändern: "Wir werden probieren, auf Sieg zu spielen."



Dabei kann er fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Lukas Fröba, mit sieben Treffern drittgefährlichster Spieler der Mitwitzer, wird in Ebensfeld nicht dabei sein. Dafür steht Winter-Neuzugang Lukas Riedel bereits im Kader.



FC Mitwitz: Winterstein - Hofmann, Engel, J. Müller, L. Wrzyciel, Langbein, Riedel, Angermüller, Büttner, Föhrweiser, Mayer, C. Müller, Schmidt, Schülein, Totzauer.