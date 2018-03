Bezirksliga West: FC Mitwitz mit breiter Brust zum TSV Schammelsdorf

Über das Auftaktspiel nach der Winterpause beim TSV Ebensfeld in der Bezirksliga West vor zwei Wochen will der Trainer des FC Mitwitz, Johannes Müller, gar nicht viele Worte verlieren. Und das obwohl seiner Mannschaft mit dem 4:0 ein überzeugender Sieg gelungen ist, mit dem die Mitwitzer nun auf Platz 3 in der Tabelle vorgerückt sind. "Das Spiel in Schammelsdorf wird ganz anders als in Ebensfeld", sagt Müller.



Gerne hätten die Steinachtaler schon am vergangenen Wochenende zu Hause gegen Schlusslicht SV Würgau nachgelegt, doch die Platzverhältnisse in Mitwitz machten ihnen einen Strich durch die Rechnung. Das unverhofft spielfreie Wochenende nutzte Müllers Mannschaft mit Individualtraining und einem Testkick am Dienstag gegen den Kreisklassisten TSF Theisenort (6:1).



TSV Schammelsdorf - FC Mitwitz



So leicht wird es der Tabellenfünfte TSV Schammelsdorf den Mitwitzern am Sonntag um 14 Uhr jedoch nicht machen. Trainer Müller ist überrascht über die starke Saisonleistung des Gegners: "Die Schammelsdorfer haben eine sehr coole Mannschaft, die gefällt mir."



Trotz der voraussichtlich widrigen Verhältnisse auf dem ungewohnt kleinen Platz wollen die Mitwitzer mehr als einen Punkt mitnehmen. Schon im Hinspiel hat es beim 4:1 zu Hause mit einem Dreier geklappt. Allerdings fehlten dem TSV damals einige wichtige Spieler, unter anderem Michael Massak. "Der zieht die Strippen im Spiel, zusammen mit dem Spielertrainer Dominik Kauder auf der Sechs", weiß Müller.



Mit Pascal Herbst gibt es einen weiteren Akteur bei den Gastgebern, auf den die Müller-Elf aufpassen muss. Mit 16 Toren ist der 21-Jährige der treffsicherste Stürmer beim TSV. "Er spielt eine gute Saison. Den müssen wir in den Griff kriegen." Und auch über die Außen droht etwa mit Jan Völkl (sechs Tore) Gefahr. "Aber deswegen zittern wir nicht, denn wir haben eine gute Abwehr. Mit 34 Punkten brauchen wir uns nicht verstecken."



Sollten am Sonntag noch drei dazukommen, würden die Mitwitzer auch weiter auf das Spitzenduo FC Coburg und FC Eintracht Bamberg heranrücken, das sich heute um 15 Uhr beim Topspiel in der Coburger Dr.-Stocke-Anlage gegenübersteht, auch wenn für den Trainer das Ziel nach wie vor die obere Tabellenhälfte bleibt. Am Sonntag kann Müller dabei personell aus dem Vollen schöpfen. "Es sind alle fit und alle da."



FC Mitwitz: Winterstein - Hofmann, Engel, J. Müller, L. Wrzyciel, Langbein, Riedel, Angermüller, Büttner, Fröba, Föhrweiser, Mayer, C. Müller, Schmidt, Schülein, Totzauer.