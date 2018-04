Bezirksliga West: Der 2:3-Pleite des FC Mitwitz folgt ein 5:2-Sieg

Der Enttäuschung folgte Erleichterung: Mit einer überzeugenden Leistung besiegte der FC Mitwitz am Ostermontag den TSV Meeder mit 5:2 und bügelte damit die ärgerliche Heimschlappe zwei Tage zuvor gegen die kampfstarken Ebinger sofort wieder aus.



Die Elf von Spielertrainer Johannes Müller bleibt somit im Verfolgerfeld der Bezirksliga, muss sich allerdings langsam, aber sicher damit abfinden, dass es für den lukrativen 2. Tabellenplatz (Aufstiegsspiele) am Saisonende aller Voraussicht nach nicht mehr reichen wird. Grund: Eintracht Bamberg und der FC Coburg spielen zu konstant und lassen kaum Federn.



FC Mitwitz - SpVgg Ebing 2:3 (1:2)



Die Gäste aus Ebing versteckten sich von Beginn an nicht und spielten munter mit. So entwickelte sich ein ansehnliches Bezirksligaspiel. Den ersten Aufreger gab es in der fünften Spielminute, als Dippold aus kurzer Distanz an Torwart Winterstein scheiterte und Winter versuchte, den Ball mit der Hand über die Linie zu drücken, was vom aufmerksamen Schiedsrichter Steinbach mit der gelben Karte bestraft wurde. In der 13.Minute blieb nach einer schönen Kombination zwischen Schülein, Maurer und Schülein im gegnerischen Sechzehner Torwart Braun Sieger. In der 16.Minute gingen die Gäste nicht unverdient in Führung, als Winter eine langen Pass von Funk völlig freistehend aus der Nahdistanz per Kopfball verwertete. Nur drei Minuten später hatte Maurer die Chance zum Ausgleich, doch lenkte der gute Torwart Braun seinen gefühlvollen Heber mit viel Mühe über den Querbalken. In der 25. Minute nahm Funk einen langen Ball von Landgraf an und platzierte ihn unhaltbar im unteren Toreck zum 0:2. Die Gastgeber erhöhten die Schlagzahl, rannten sich aber immer wieder an der Ebinger Abwehr fest. In der 31. Minute scheiterte Schülein allein vor dem Tor an Braun, sein Nachschuss wurde von einem Abwehrspieler von der Linie gekratzt. In der 41.Minute steckte Spielertrainer Müller in den Sechzehner auf Mayer durch, der regelwidrig zu Fall gebracht wurde. Den Strafstoß verwandelte Lukas Riedel zum 1:2. Im Gegenzug setzte Funk das letzte Ausrufezeichen vor der Pause mit einem Lattenschuss.



Nach dem Wechsel rührten die Gäste, die personell durch eine gelb-rote Karte von Winter dezimiert waren, Beton an, setzten aber einige gefährliche Konter. So war Fuchs nach schöner Vorarbeit von Kachelmann in der 61. Minute zum 1:3 erfolgreich. Im Gegenzug wurde Maurer im Strafraum gefoult und Langbein nutzte den Elfmeter zum 2:3-Anschlusstreffer. In den letzten 30 Minuten gab es einen Sturmlauf des FCM, jedoch konnte er die stabile Gästedefensive nicht mehr überwinden. In der 86.Minute landete ein Heber von Wrzyciel auf der Latte und in der 91. Minute scheiterte Schülein an Braun.

Tore: 0:1 Winter (16.), 0:2 Funk (25.), 1:2 Riedel (41./FE), 1:3 Fuchs (61.), 2:3 Langbein (64./FE) / SR: Janek Steinbach



FC Mitwitz - TSV Meeder 5:2 (3:1)



In den ersten 20 Minuten waren die Gäste aus Meeder die aktivere Mannschaft, während Mitwitz wenig Zugriff auf das Spiel hatte. In der 25. Minute steckte Riedel im Strafraum gekonnt auf Mayer durch, dessen Ballannahme durch ein Handspiel verhindert wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Riedel souverän zur Führung. Zehn Minuten später erzielte Tim Knoch aus einem Gewühl heraus den 1:1-Ausgleich. In der 42. Minute brachte Lukas Riedel nach einem abgeblockten Schuss von Hofmann seine Farben wieder mit 2:1 in Front. Eine Minute vor der Halbzeit sahen die knapp 250 Zuschauer das Tor des Tages, als ein Befreiungsschlag von Engel noch in der eigenen Hälfte von Schülein angenommen wurde, der pfeilschnell durchstartete und nach einem Alleingang über das halbe Spielfeld zum 3:1 einnetzte.



Nach dem Wechsel gab der FCM weiterhin Vollgas. Bereits in der 51. Minute fiel mit dem 4:1 die Vorentscheidung. Nach einer guten Balleroberung von Max Mayer im Mittelfeld kam der Ball zu Maurer, der Schülein bediente, welcher wiederum verwandelte. Die Meederer gaben jedoch niemals auf und verkürzten durch einen schönen Heber von Kolja Wunsch auf 2:4 (77.). Vier Minuten später besorgte Christoph Müller den 5:2-Endstand nach einem Freistoß von Wrzyciel, der von Christoph Müller verlängert wurde. wei



Tore: 1:0 Riedel (25./Elfmeter), 1:1 Knoch (35.), 2:1 Riedel (42.), 3:1 Schülein (44.), 4:1 Schülein (51.), 4:2 Wunsch (77.) 5:2 Ch. Müller (81.) / SR: Göller.