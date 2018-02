Bezirksliga: TSV Ludwigsstadt gewinnt Derby gegen BBF Küps

Der TSV Ludwigsstadt und die BBF Küps lieferten sich in der Basketballl-Bezirksliga der Herren ein hart umkämpftes Kronacher Derby. Gleichzeitig war es auch ein Duell der punktgleichen Tabellennachbarn. Die Ludwigsstäder zogen nach dem 67:61-Sieg an den Küpsern vorbei und stehen nun auf dem sechsten Platz. Die Ludschter mussten auf Ben Pfeiffer verzichten genauso wie auf die verletzten Tobias Imsel und Fritz Kühnlenz. Dafür stand aber Neuzugang Sven Scharr wieder parat.



TSV Ludwigsstadt - BBF Küps 67:61



Beide Mannschaften starteten fahrig. Der TSV suchte sein Glück in Distanzwürfen aus dem Dreipunktebereich, da die Küpser die Ludschter Schützen in der Zonenverteidigung oft offen stehen ließen. So konnten Jasmund, Karakus und Pfeiffer von Draußen einnetzen. Die Gäste hatten im ersten Viertel noch kein Wurfglück und kamen so ins Hintertreffen (19:9).



Im zweiten Viertel knüpften die Ludschter nicht an ihre gute Wurfquote an. Die Küpser agierten nun vor allem über ihren Center Behringer, der immer wieder sehenswert am Brett abschloss. Erst zum Ende der ersten Halbzeit kam Chris Mohler in nicht einmal eineinhalb Minuten zu drei erfolgreichen Dreiern. So ging es Kopf an Kopf in die Halbzeitpause (35:37).



Nach der Pause stellten die Küpser auf eine Mannverteidigung um. So versuchten die Ludschter vor allem über ihren Center Scharr zu spielen, um dessen Vorteile auszunutzen. Des Weiteren streuten Jasmund und Pfeiffer erfolgreiche Mitteldistanzwürfe ein. Keine der Mannschaften konnte sich vor den zahlreichen Zuschauer nennenswert absetzen (51:54).



Im vierten Viertel war es nun ein spannender Schlagabtausch. Der TSV schaltete defensiv zwei Gänge höher, vorbildlich war vor allem die Rebound- und Verteidigungsarbeit von Scharr und drei Ballgewinne von Mikael Karakus, der an diesem Abend, zusammen mit Scharr, den Unterschied in der Defense machte. So brachten Pfeiffer und der trotz schwerer Grippe spielende Jasmund den Sieg für den TSV nach Hause (67:61).



Das stets faire Derby, war zwar wahrlich kein Leckerbissen, lebte aber von seiner Spannung und fand in den Gastgebern aus Ludwigsstadt einen glücklichen, aber nicht ganz unverdienten Sieger. Der TSV Ludwigsstadt bestreitet sein nächstes Heimspiel am Samstag, den 03. März um 18 Uhr gegen den 1. FC Baunach II.



TSV Ludwigsstadt: P. Pfeiffer (21), Mohler (13), Jasmund (12), Scharr (10), Karakus (9), Bär (2), Rentsch, Hoffmann.



BBF Küps: Rasokat (17), Mäusbacher (16), Behringer (14), Reinsch (6), Weise (5), Pluschke (3), Eckardt, Fiedler, Heinz. pp