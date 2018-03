Bezirksliga Oberfranken: U13 des RVC Steinwiesen schlägt sich achtbar

Nachdem eine neu formierte U13-Jugend-Radballmannschaft des Radsportvereins Concordia (RVC) Steinwiesen mit Hanna Schmittdorsch und Max Smettane kürzlich beim ersten Spieltag in der Bezirksliga Oberfranken den Kampf um Punkte aufgenommen hatte, stand nun der erste Heimspieltag auf dem Programm. Gab es zum Auftakt je einen Sieg und ein Unentschieden, so kamen nun ein spielerischer Erfolg sowie drei weitere kampflose Zähler hinzu. Damit nimmt der RVC in dem Siebener-Teilnehmerfeld weiterhin den fünften Tabellenplatz ein.



In der ersten Tagespartie zeigten die Jungradballer eine durchaus ansprechende Leistung. Zwar reichte es gegen den Rangdritten Soli Eisenbühl zu keinem Sieg, doch fiel die Niederlage mit 1:2 nicht nur knapp aus, der RVC konnte auch ein Treffer bejubeln.



Erwartungsgemäß gab es gegen den souveränen und noch ungeschlagenen Spitzenreiter RVC Bugkunstadt nichts zu erben (0:7). Doch mit 4:1 trumpften Schmittdorsch und Smettane gegen die zweite Mannschaft der Burgkunstadter auf. Es kamen drei weitere Punkte kampflos hinzu, da die Mannschaft aus Bischberg nicht angetreten war.



Gegen den ATS Kulmbach lag Steinwiesen zunächst 0:1 zurück. Nachdem Hanna Schmittdorsch mit einem sehenswerten Alleingang den 1:1-Ausgleich markierte, lag sogar der Führungstreffer in der Luft. Doch ein Vier-Meter-Straßstoß konnte nicht verwertet werden. Im Gegenteil: Der Abpraller führte zu einem Konter und zur Kulmbacher Führung, die im weiteren Verlauf auf 3:1 ausgebaut wurde.



Gegen den Tabellenzweiten aus Gaustadt verloren die Steinwiesener Radball-Neulinge mit 0:3. hf