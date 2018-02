Bezirksliga Damen: Starkes Duo sichert SC Haßlach den Sieg

Der SC Haßlach bei Teuschnitz bleibt in der 3. Bezirksliga der Damen weiter an Spitzenreiter SV Berg II dran. Nach dem Sieg über Friesen ist man mit 18 Punkten zwar gleichauf, jedoch hat Berg ein Spiel weniger ausgetragen. Die Friesener stecken hingegen nach ihrer fünften Pleite in Folge weiter im Keller, noch vor dem Schlusslicht TSV Steinberg III.



TSV Steinberg II -

TS Kronach II 8:5

Überzeugend präsentierte sich Carolin Rehm vom TSV Steinberg II in der Begegnung gegen Kronach. Zunächst entschied sie das erste Doppel zusammen mit Helene Müller für sich, dann konnte sie in drei Einzeln keiner der Gegner schlagen. Manuela Schneider blieb in ihren beiden Einzel-Duellen ebenfalls makellos, so dass die Steinberger am Ende mit 8:5 siegten.

Ergebnisse: Müller/Rehm - Brückner/Klumpp 3:0, Lang/ Schneider - Zimmermann/Babinsky 1:3, Müller - Zimmermann 1:3, Rehm - Brückner 3:0, Lang - Klumpp 3:1, Schneider - Babinsky 3:2, Müller - Brückner 0:3, Rehm - Zimmermann 3:1, Lang - Babinsky 2:3, Schneider - Klumpp 3:1, Lang - Brückner 3:1, Müller - Babinsky 2:3, Rehm - Klumpp 3:0.



SC Haßlach b. T. -

SV Friesen 8:3

Heike Toth und Sabine Baumann präsentierten sich schon in ihrem gemeinsamen Doppel stark. Anschließend gewannen Toth drei und Baumann zwei ihrer Einzel ohne Satzverlust. Auch Nadja Eisenbeiß setzte sich in ihren beiden Einzeln mit jeweils 3:0 durch.

Ergebnisse: Eisenbeiß/Martin - Fischer-Weiß/Graf 0:3, Baumann/Toth - Kraus/Schüsser 3:1, Eisenbeiß - Graf 3:0, Baumann - Fischer-Weiß 3:0, Toth - Schüsser 3:0, Martin - Kraus 2:3, Eisenbeiß - Fischer-Weiß 3:0, Baumann - Graf 3:0, Toth - Kraus 3:0, Martin - Schüsser 1:3, Toth - Fischer-Weiß 3:0.



TSV Steinberg III -

TSV Windheim 1:8

Die Windheimer ließen dem Tabellenletzten erwartungsgemäß keine Chance. Spannung kam nur beim zweiten Doppel auf, das erst im fünften Satz entschieden werden konnte. Für die Steinberger konnte einzig Jana Schneider punkten.

Ergebnisse: L. Wachter/Schneider - Neubauer/Backer 0:3, D. Wachter/Hohenberger - Vetterdietz/Völk 2:3, L. Wachter - Vetterdietz 1:3, D. Wachter - Neubauer 0:3, Hohenberger - Backer 0:3, Schneider - Völk 3:1, L. Wachter - Neubauer 0:3, D. Wachter - Vetterdietz 0:3, Hohenberger - Völk 0:3.

SV Fischbach -

TV Marienroth 7:7

Trotz der drei Erfolge in den Einzeln von Anni Fiedler kamen die Damen des TV Marienroth nicht über ein Unentschieden gegen den SV Fischbach hinaus. Nach den Niederlagen in den beiden Doppeln kämpften sich die Marienrotherinnen jedoch nochmals zurück und entführten durch Simone Kirchner am Ende noch den Punkt aus Fischbach.

Ergebnisse: Ludwig/Studrucker - A. Fiedler/Hofmann 3:1, Kastner/Schneider - Kirchner/ L. Fiedler 3:1, Kastner - Kirchner 3:2, Ludwig - A. Fiedler 2:3, Studtrucker - L. Fiedler 3:2, Schneider - Hofmann 1:3, Kastner - A. Fiedler 1:3, Ludwig - Kirchner 3:0, Studtrucker - Hofmann 1:3, Schneider - L. Fiedler 1:3, Studtrucker - A. Fiedler 0:3, Kastner - Hofmann 3:2, Ludwig - L. Fiedler 3:0, Schneider - Kirchner 1:3. dob