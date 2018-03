Bezirksklasse: Damen der TS Kronach steigen als Meister auf

Nachdem sich die Volleyballerinnen der Turnerschaft Kronach durch vier deutliche Siege in den letzten Wochen an die Tabellenspitze gekämpft hatten, reichte den Damen an ihrem letzten Spieltag in der Bezirksklasse bereits ein Sieg zum Gewinn der Meisterschaft und damit dem direkten Aufstieg in die Bezirksliga.



SG Grub/Ebersdorf - TS Kronach 0:3



Gegen die SG Grub/Ebersdorf, die sich im Tabellenmittelfeld bewegt, erspielten sich die Meisterschaftsaspirantinnen im ersten Satz, dank einer sicheren Annahme und platzierter Angriffe, einen Vorsprung. Diesen hielten sie bis zum Ende des Satzes aufrecht und gewannen mit 25:13.

Trotz des guten Starts schafften es die Gastgeber, die nun nervös wirkenden Kronacher durch eine starke Aufschlagsserie zu verunsichern und gingen mit 9:0 erstmals in Führung. Nach einer kurzen Auszeit und aufmunternden sowie mahnenden Worten des Trainers Jan Bollow kämpfte sich die TSK Stück für Stück wieder an den Ausgleich heran. Beim Stand von 17:17 setzten sich die Kronacher sogar ab und nach einem spannenden Ballwechsel entschieden sie den zweiten Satz ebenfalls für sich (25:23). Auch im dritten Satz gelang es den TSK-Damen, die Gegner mit Durchschlagskraft im Angriff und einer konzentrierten Abwehr zu besiegen (25:17).



Nach diesem 3:0-Sieg war die Freude bei der Kronacher Mannschaft riesig, da somit der Meisterschaft und dem direkten Aufstieg in die Bezirksliga nichts mehr im Wege stand. Das anschließende Topspiel gegen den SC Memmelsdorf II, der ebenfalls noch Hoffnung auf den Aufstieg hatte, verkam somit fast zur Nebensache.



TS Kronach - SC Memmelsdorf II 3:1



Trotz der bereits gewonnenen Meisterschaft, stand den Damen der TSK ein spannendes und hart umkämpftes Spiel gegen den SC Memmelsdorf II bevor, denn für die Memmelsdorfer Mannschaft ging es in diesem Spiel noch um den Sprung auf den Relegationsplatz, der zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen berechtigt.



In den ersten zwei Sätzen lieferten sich beide Mannschaften ein nervenaufreibendes und spannendes Duell, welches durch abwechslungsreiche sowie spannende Ballwechsel und eine ausgeglichene Spieltaktik deutlich wurde. Die entscheidenden Punkte machten die frischgebackenen Meisterinnen und gingen mit 2:0 Sätzen in Führung (25:19, 25:22).



Im dritten Satz wurden die Damen durch eine starke Aufschlagserie der Memmelsdorfer und fehlende Konzentration in der eigenen Abwehr aus dem Konzept gebracht und fanden nicht mehr ins Spiel zurück. Folgerichtig gewann der SC den dritten Satz mit (25:11).



Im vierten Satz fanden die Kronacher nach anfänglichen Schwierigkeiten wieder ins Spiel zurück und belohnten sich mit einem 3:1-Sieg (25:16).



TS Kronach: Anna Hader, Julia Greser, Carina Jungkunz, Eileen Müller, Anna Bayer, Constanze Scheibl, Eva Schießwohl, Stefanie Schübel, Anja Wich, Anna-Luisa Wolf. em