Bayernliga: Steinwiesen nicht mehr zu retten

Licht und Schatten bei den Bayernliga-Radballern des RV Concordia Steinwiesen. Während sich bei einem Nachholspieltag in Niedernberg (Landkreis Miltenberg) die Formation Andreas und Dennis Klinger mit drei Siegen vom sechsten auf den vierten Tabellenplatz verbesserte, ging die dritte RVC-Vertretung, bei der erneut Michael Schmittdorsch ohne Stammakteur Fabian Rehmet an den Start gehen musste, leer aus. Für Rehmet kam als Ersatz Bezirksligaspieler Georg Porzel zum Einsatz.



Steinwiesen III fiel auf den vorletzten Rang zurück und kann diesen nicht mehr verlassen, da bereits alle 24 Punktespiele absolviert sind. Damit steht der Abstieg in die Landesliga Nord fest.



Steinwiesen II - Gaustadt 3:4

In der ersten Tagesbegegnung hatten die Klingers noch Sand im Getriebe. Sie schenkten den Gaustadtern in der ersten Halbzeit drei Tore durch katastrophale Fehlpässe. Im zweiten Abschnitt lief es zwar etwas besser, jedoch konnten sie nach dem 1:3-Rückstand keine Wende mehr herbeiführen.



Steinwiesen II - Niederberg 7:1

Aus einer verstärkten Abwehr heraus erzielte Steinwiesen gegen das noch junge Gastgeberteam gleich sieben Treffer.



Steinwiesen II -

Niedernberg II 7:2

Auch gegen die zweite Mannschaft der Unterfranken spielten die Rodachtaler sehr sicher. Da sie zudem die Fehler der Niedernberger konsequent ausnutzten, feierten sie einen erneuten Kantersieg.



Steinwiesen II -

Burgkunstadt 8:4

In der ersten Halbzeit befanden sich beide Teams noch auf Augenhöhe, wobei die Concorden mit einer knappen 3:2-Führung in die Pause gingen. Nach dem Wiederanpfiff nahmen die Klingers das Geschehen mehr und mehr in die Hand und bauten den Vorsprung kontinuierlich aus.



Steinwiesen III -

Niedernberg I 3:6

Nach dem knappen 2:3-Halbzeitstand durften Schmittdorsch und Porzel noch auf etwas Zählbares hoffen. Doch durch mangelndes Abwehrverhalten stand am Ende die Niederlage.



Steinwiesen III -

Niedernberg II 2:3

Die knappe Niederlage war durchaus vermeidbar. Besonders nach dem 1:2-Rückstand boten sich dem RVC gute Chancen, die sie jedoch nur zu einem Treffer nutzten.



Steinwiesen III -

Burgkunstadt 2:5

Als es mit einem knappen 1:2-Rückstand in die zweite Halbzeit ging, ließen bei den Frankenwäldern zusehends die Kräfte nach, so dass dieses Oberfrankenderby verdient an Burgkunstadt ging.