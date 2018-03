Bayerische Einzelmeisterschaft: Ehemalige des FC Nordhalben trumpfen auf

Bei den Bayerischen Einzelmeisterschaften der Tischtennis-Senioren im unterfränkischen Ochsenfurt gingen gleich fünf erste Plätze an drei Spieler, die einst erfolgreich für den FC Nordhalben in höherklassigen Ligen auf Punktejagd gingen.



So stand Reiner Kürschner in der Altersklasse (AK) 60 in allen drei Wettbewerben - Einzel, Doppel, Mixed - ganz oben auf dem Podest. Mit seinem früheren Mannschaftskameraden Friedel Tomaschko bildete er das Doppel. Dritter im Bunde war Rolf Eberhardt. Er ging in der AK 65 an den Start und kam im Einzel und Doppel zu Meisterehren. Im Mixed trat Eberhardt nicht an.



Im Einzel der AK 60 trumpfte Kürschner, der jetzt für den Bayernligisten TTC Tiefenlauter aufschlägt, nicht nur in seiner Gruppe, sondern auch im Hauptfeld auf. So verzeichnete er in seinen fünf Begegnungen bis zum Finale ein Satzverhältnis von 15:2. Im Endspiel hatte er mit Gerhard Allert (ASV Fronberg) einen hartnäckigen Kontrahenten. Nachdem er den Oberpfälzer knapp mit 11:9 und 11:8 in die Knie gezwungen hatte, verlor er im dritten Satz 5:11. Doch im vierten behielt Kürschner mit 11:9 die Oberhand.



Auch im Mixed erfolgreich

Den zweiten Titelgewinn fuhr Kürschner im Mixed mit Daniela Baumann (SB Versbach) ein. Für beide hatte es den Anschein, als würden sie im Halbfinale auf der Strecke bleiben. Doch rissen sie nach dem 1:2-Satzrückstand mit einem 12:10 und 11:9 das Ruder noch herum. Im Endspiel gegen die Formation Angela Hoffmann/Xaver Eschenlohr (SV Tennenlohe/TTF Bad Wörishofen) hatten Kürschner und Baumann zunächst Probleme (4:11). Doch dann feierten sie mit einem 13:11, 11:8 und 11:4 noch den Sieg.



Im Doppel wirkte an der Seite von Kürschner Friedel Tomaschko (jetzt TSV Teuschnitz). Nachdem beide das Halbfinale erst im Entscheidungssatz gewonnen hatten, gaben sie im Endspiel nur den zweiten Durchgang gegen das Paar Konrad Pirzer/Horst Hübner (TuS Dachelhofen/TTC Rugendorf) ab (11:9, 8:11, 11:3, 11:5).



Im Einzel erreichte Tomaschko als Gruppen-Zweiter die Hauptrunde, schied hier aber im Achtelfinale aus. Bis ins Achtelfinale war aus dem Tischtennis-Kreis Kronach ebenso Wolfgang Weidner von der SG Neuses in der AK 70 vorgedrungen. Auch für ihn kam hier das Aus.

Ebenso wie Kürschner dominierte Rolf Eberhardt in der AK 65. Auch er verzeichnete bis zum Einzug ins Finale das Satzverhältnis von 15:2. Im Endspiel war Eberhardt gegen Gerald Ziegler (TSV Winkelhaid) eine Klasse für sich (dreimal 11:3).



Im Doppel hatten Eberhardt und sein Partner vom FC Hösbach, Paul Beisler, keinen einzigen Satzverlust. Im Endspiel war Gerald Zieger (mit Jürgen Gottinger, TV Fürth) erneut der Gegner. Eberhardt und Beisler harmonierten glänzend zusammen und gewannen mit 11:7, 11:8 und 11:7. hf