Arbeitstagung: Keine Gruppen - Pokal-Modus bleibt

Eine Sache hat Kreisspielleiter Egon Grünbeck wiederholt geärgert: Einige witterungsbedingte Spielabsagen hätte es in der laufenden Saison aus seiner Sicht nicht geben müssen. Dies machte er bei der Arbeitstagung der beiden Kreisligen im Sportheim des SCW Obermain deutlich.



Mit schnellen Absagen sollten die Funktionäre vorsichtig sein und sorgfältiger abwägen, ob angepfiffen werden kann oder nicht. Unbestritten sei, dass das teils schlechte Wetter den Kreisligisten zu schaffen machte. 13 Nachholspiele stehen in der Kreisliga 1 an, in der Kreisliga 2 sind es zwölf. "Das Wetter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht", resümierte er.



Grünbecks Vorschlag: mehr Spiele im August und September ansetzen. Die Vereine einigten sich einstimmig darauf, ab nächster Saison im September und August zweimal an Wochentagen zu spielen. Schiedsrichter-Obmann Ulrich Pochmann erinnerte daran, dass es nicht ausreiche, ein Freundschafts- oder Punktspiel am Tag zuvor per E-Mail oder auf Anrufbeantworter abzusagen. Es sei klar geregelt, dass Absagen zwei Tage vorher eingehen müssen. "Dabei bitte ich Euch, auch immer den Schiedsrichter anzurufen", sagte er.



Am Pokal wird nicht gerüttelt

Die Saison 2018/19 startet am 29. Juli und endet am Pfingstfreitag. Ab dem 22. Mai beginnen dann die Relegationsspiele. Das Kreispokalfinale zwischen dem FC Coburg und dem FC Mitwitz wird am 1. Mai 2018 ausgetragen.



Zum Pokalmodus befragte Grünbeck ebenfalls die anwesenden Vereinsvertreter. Der Vorschlag, den Pokal zunächst im Gruppenmodus auszutragen, lehnten diese einstimmig ab. Somit wird auch künftig weiter im K.o.-System gespielt.



Einen weiteren Vorschlag nahmen die Teilnehmer jedoch an. Ein Liga-Sprecher soll künftig als Ansprechpartner für die Vereine fungieren und Probleme ansprechen. Diese Personalie gibt es bereits in höheren Klassen und soll auch noch für die Kreisklassen eingesetzt werden. Für beide Kreisligen meldete sich dafür Hans-Karl Schleicher, Sportlicher Leiter des SV Heilgersdorf, freiwillig.



Mit der aktuellen Hallenfußballsaison zeigte sich der Kreisspielleiter zufrieden. Mit 450 Zuschauern bei der Kreis- und 500 bei der Bezirksmeisterschaft am Kronacher Schulzentrum seien die Turniere gut besucht gewesen.



Das Gericht hatte mehr zu tun

"Die Moral lässt wieder zu Wünschen übrig", resümierte der Vorsitzende des Kreissportgerichts, Siegfried Baier, angesichts der gestiegenen Fälle. 295 landeten von Juli bis Dezember auf seinem Schreibtisch, 70 mehr als im vergangenen Jahr. Dabei entstanden Strafzahlungen in Höhe von 6980 Euro. Es gab auch eine Berufung bei der Partie ATSV Kleintettau gegen die SG Roth-Main. Diesen Fall habe er aber bereits mit den Beteiligten geklärt, sagte Baier. Er hielt die Vereine noch dazu an, auf den unzulässigen Einsatz von Spielern zu achten und die Passmappe, trotz der technischen Möglichkeiten, immer dabei zu haben. Die Technik soll auch beim Spiel selbst eine größere Rolle spielen. Grünbeck ermutigte dazu, in den Vereinen nach jungen Menschen zu suchen, die sich am Spieltag um den Live-Ticker kümmern und die Video-App ausprobieren.