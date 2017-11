Annika Welsch zurück in Ludwigsstadt

Die Luftgewehrschützen der Privilegierten Schützengesellschaft 1612 Ludwigsstadt starten am Sonntag in die neue Saison der Oberfrankenliga. Mit dabei ist auch Annika Welsch. Die Ludwigsstädterin hat sich entschieden, wieder für ihren Heimverein an den Start zu gehen.

Zuvor war sie viele Jahre in höherklassigen Ligen für unterschiedliche Vereine am Start, zuletzt mit der SG Coburg II in der zweiten Bundesliga.



Weiterhin sind für die Ludwigsstädter um Mannschaftsführer Christoph Methfessel die Schützen Lina-Marie Harnisch, Linda Koch, Steve Hofmann und Florian Martin im Team vertreten. Die gesamte Mannschaft wird somit von Schützen aus den eigenen Reihen gebildet, was in der Oberfrankenliga den Ausnahmefall darstellt.



Am Sonntag wartet die SG Löhlitz als erster Gegner auf den Schießständen in Coburg auf die Ludwigsstädter. Im zweiten Wettkampf treffen die Ludwigsstädter auf Neudrossenfeld. Weitere Gegner sind die Teams aus Coburg II, Blumenrod, Neubau, Lichtenfels und Hof.