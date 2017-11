Die D-Junioren der JFG Grün-Weiß Frankenwald haben in ihrem fünften Bezirksoberliga-Spiel den dritten Sieg gefeiert.



JFG GW Frankenwald -

JFG Deichselb.-Regn. 5:2

Von Beginn an zeigten sich die Jungs aus Friesen und Stockheim engagiert und selbstbewusst. Gegen die starken Gäste brachte der Friesener Fabian Fischer-Kilian seine Mannschaft in Führung (7.). Die Abwehr der Grün-Weißen mit Jamie Martin und Peter Galster blockten die nun Gegenangriffe erfolgreich ab. Durch das schnelle Umschaltspiel von Jonathan Hauck und Elias Renk hatten die Gastgeber über die Flügel immer wieder Vorteile. Im Mittelfeld setzten Oliver Schubert und Felix Geigerhilk durch ihre läuferischen Fähigkeiten Akzente und waren immer da zur Stelle. Die quirligen Angreifer Fabian Fischer-Kilian (18.) und Max Dotzauer mit einem Doppelschlag (20., 22.) bauten die Führung bis zur Pause auf 4:0 aus. Der glänzend aufgelegte Nino Wagner hielt das heimische Tor bis zur Halbzeit sauber.

Nach dem Wechsel drehten die Gäste richtig auf. Einen Freistoß aus zehn Metern hielt Nino Wagner sicher, allerdings bekam die Mannschaft den Ball nicht weg, und es stand 4:1 (35.). Die Gäste bauen immer mehr Druck auf. Die aufkommende Unruhe tat beiden Mannschaften nicht gut, aber der souveräne Schiedsrichter Alper Yürük ließ nichts aufkommen, so dass das Spiel weitgehend fair blieb. Nach einer Standardsituation fiel das zweite Tor der Gäste (40.). Als Max Dotzauer kurz vor Schluss einen Kopfball zum 5:2 versenkte, hatten diese aber nichts mehr entgegenzusetzen.



Heute wieder im Einsatz

Schon am Dienstag treten die Jungs von Anita Petermann wieder an. Dann sind sie bei der JFG Maintal/Friesenbachtal gefordert. Gelingt ihnen wieder so ein guter Auftritt, dann werden sie weiterhin in der oberen Hälfte der Tabelle mitspielen. dh