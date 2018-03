A-Klasse 5: Marco Seibold führt SG Höfles mit zwei Treffern zum Sieg gegen SG Gehülz

Nur ein Spiel konnte an diesem Wochenende in der A-Klasse 5 stattfinden und das war ein Duell zweier Kellerkinder. Dieses entschied die SG Höfles-Vogtendorf/Fischbach II klar mit 3:0 für sich.



SG Höfles-Vogt./Fiscbach II - SG Gehülz/Kron. II 3:0 (1:0)



Von Beginn an übernahm die Heimmannschaft die Initiative und ließ den Ball gefällig laufen, konnte aber aus den spielerischen Vorteilen vorerst keinen Nutzen ziehen. In der Folge wurde das Spiel zerfahrener, und auch die Gäste kamen zu ein paar ersten Torannäherungen. Nach einem Solo von Röder legte dieser überlegt quer auf Seibold, der den Ball im zweiten Anlauf im Tor unterbrachte.



Kurz darauf hatten die Gastgeber Glück, dass ein von Yalcin getretener Freistoß nur an die Latte ging und auch der Spielertrainer den Ball nicht im Tor unterbrachte. So ging es mit einem 1:0 in die Pause.

Kurz nach Wiederanpfiff erhöhten die Gastgeber durch Göppner auf 2:0, und nur zehn Minuten später gelang Seibold das 3:0. Im weiteren Spielverlauf kehrte jetzt etwas mehr Hektik ein, und das Spiel wurde zerfahrener. Auch die spielerische Leistung beider Mannschaften ließ in den letzten 15 Minuten des Spiels nach. Letzlich brachte die Heimelf aber das Spiel sicher mit 3:0 nach Hause.



Tore: 1:0 Seibold (39.), 2:0 Göppner (48.), 3:0 Seibold (59.) / SR: Christoph Raabs mj