A-Klasse 5: Höfner erlöst SV Seelach spät gegen FC Kirchlein

Mit einem 2:1-Heimsieg gegen Kirchlein setzt sich der SV Seelach vom Tabellenletzten Mitwitz III ab und steht nun auf Rang 10. Die SG Höfles musste hingegen eine Heimniederlage einstecken.



SG Höfles-Vogt-/Fischb. II -SV Knellendorf 0:2 (0:2)



Bei guten äußeren Bedingungen fanden die Gastgeber nicht so richtig ins Spiel und die Gäste ließen Ball und Gegner laufen. In der Folge entwickelte sich ein Spiel in eine Richtung, in der die Gastgeber selten für Entlastung sorgen konnten. Und wenn man sich mal befreien konnte, wurden die Aktionen zu überhastet oder unüberlegt abgeschlossen. So kam Knellendorf in der 24. Minute zur bis dahin verdienten Führung. Auch im Anschluss waren die Gäste spielbestimmend. Nach einer scharfen Hereingabe unterlief der Heimelf in der 36. Minute ein Eigentor zum 0:2. Nach Wiederanpfiff ließ Knellendorf etwas nach und die SG erarbeitete sich etwas mehr Ballbesitz, schlug aber daraus kein Kapital. Nachdem man sogar das leere Tor nicht traf, blieb es bis zum Schluss beim verdienten Auswärtssieg für den SV. jun



Tore: 0:1 Daum (24.), 0:2 Haas (36./ET) / SR: Jürgen Iffland (Untersiemau).



TSV Weißenbrunn II - FC Wallenfels II 1:1 (1:1)



Weißenbrunns "Zweite" hatte den besseren Start. Als die Gäste auf Abseits spielten, das Spiel aber weiterlief, nutzte Rückkehrer Andreas Gesslein die Chance zur Führung (6.). Die Gäste hatten in der 21. Minute die Riesenchance zum Ausgleich: Nach einen Fehlpass des Weißenbrunner Torwart in Zusammenarbeit mit Abwehrspieler Wolf konnte aber der Treffer verhindert werden. Kurz darauf traf Weißenbrunn nur den Pfosten. Im Gegenzug kamen die Gäste zum Ausgleich in der 28. Minute durch Fleischmann. Die Gäste hatten bis zur Pause etwas mehr vom Spiel, es blieb aber beim Remis. In der zweiten Hälfte machte Weißenbrunn mehr Druck, scheiterte aber zunächst am gut aufgelegten Torhüter der Gäste. Es entwickelte sich zu einen Spiel auf ein Tor, doch der durchaus verdiente Siegtreffer für den TSV wollte nicht fallen. pes



Tore: 1:0 Geßlein (6.), 1:1 Fleischmann (28.) / SR: Jürgen Welscher (Kronach).



ATSV Thonberg - FC Redwitz 3:1 (2:1)



Die Gäste hatten schon nach knapp vier Minuten die frühe Führung auf dem Fuß, die aber Torwart Müller mit einer Blitzreaktion vereitelte. In der 8. Minute war er aber gegen den knallhart getretenen Freistoß von Bernert machtlos. Dann kam der ATSV besser ins Spiel, muste aber bis zur 28. Minute auf den Ausgleich warten. Zwingmann schoss den zu kurz abgewehrten Ball aus nächster Entfernung ein. Brandt verwandelte einen Querschläger der Redwitzer Abwehr zur 2:1-Führung (36.). Fast mit Pausenpfiff hatte der junge Brandt das vorentscheidende 3:1 auf der Stirn. Sein gut platzierter Kopfball landete aber an der Unterkante der Latte und sprang zurück ins Feld.



Nach dem Wechsel drängten die Gästen verstärkt auf den Ausgleich und öffneten ihre Abwehr. Die sich bietenden Konterchancen nutzte der ATSV aber nicht. Nur ein gut vorgetragener Angriff über Brandt führte dann zum entscheidenden 3:1, als er den Ball Teuermeister zurück auf den Fuß legte und dieser flach aus knapp elf Metern ins Gästenetz traf. foe



Tore: 0:1 Bernert (8.), 1:1 Zwingmann (28.), 2:1 Brandt (36.), 3:1 Brandt / SR: Burzer (Himmelkron).



SV Seelach - FC Kirchlein 2:1 (1:0)



Nach einer schönen Kombination spielte Alferi zu Adelbert, der zum 1:0 für die Heimelf einschob (23.). Nach der Pause glichen die Gäste nach einem Missverständnis zwischen dem Seelacher Torwart und dem Libero aus (66.). In der 82. Minute verwandelte Höfner einen Freistoß direkt zum 2:1-Siegtreffer. Sechs Minute später musste er wegen Meckerns mit Glattrot den Platz verlassen, genauso wie Hügerich auf der Gegenseite nach einer Tätlichkeit. In der 90. Minute flog auch noch Schneider wegen Meckerns vom Platz.

red

Tore: 1:0 Adelbert (23.), 1:1 Schneider (66.), 2:1 Höfner (82.) / Rot: Höfner (88.) - Hügerich (88.) / Gelb-Rot: -/Schneider (90.) / SR: Träder.