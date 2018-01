Wanderpokal geht nach Sonnefeld

Bei ihrem Debüt im Jahr 2015 holten sie den Titel; ein Jahr später belegten sie nur den neunten und damit vorletzten Platz, doch diesmal waren sie erneut nicht zu bezwingen: Die Fußballer von Dynamo Torgasmus Sonnefeld setzten sich beim 33. Hallenturnier des Stammtisches Blauer Montag verdient durch und nehmen somit den Wanderpokal für ein Jahr mit nach Hause.

In einem sehr guten Finale besiegte die Mannschaft um den überragenden Patrick Schwesinger den Vorjahressieger 08/15 Friedersdorf nach spannendem Verlauf mit 2:1. Somit gelang es dem Friedersdorfer Team mit Regionalliga-Spieler Kristian Böhnlein (SpVgg Bayreuth) nicht, den Titel zu verteidigen.

Turnierleiter Manfred Schüpferling und Steffen Schüpferling, der Vorsitzende des Schneckenloher Stammtisches, konnten am Schluss ein positives Fazit ziehen. Das Turnier verlief bei nur zwei Gelben Karten und einer Zeitstrafe wegen Meckerns sehr fair. Die drei Schiedsrichter hatten somit ein leichtes Amt, ebenso die BRK-Bereitschaft aus Schneckenlohe, die keinen Einsatz verzeichnete.



Zwei Neulinge

Das Turnier wurde wiederum nach den herkömmlichen Hallenregeln gespielt. Unter den zehn Mannschaften waren zwei "Neulinge" aus Tettau, nämlich der SC Heide und der ATSV Zlatan. Die Spielstärke der einzelnen Akteure war recht unterschiedlich und reichte von der A-Klasse bis zur Regionalliga. Dass die Fußballer alle Jahre wieder gerne an diesem Turnier teilnehmen, zeigt die gute Stimmung, die während der Spiele und auch bei der Siegerehrung in der Mensa herrschte.

Der Turniersieger aus Sonnefeld war die einzige Mannschaft, die sich keine Blöße gab. Alle Gruppenspiele wurden relativ deutlich gewonnen, ebenso das Halbfinale gegen die Staaberche Schrubbe (4:1). Nur im Finale musste der Sieger von 2015 alles aufbieten, um die Truppe von 08/15 Friedersdorf mit 2:1 zu bezwingen. Der Titelverteidiger blieb in der Gruppe B ebenfalls ungeschlagen. Im letzten Spiel gegen die "Schrubbe" reichte ein 2:2 zum ersten Platz. Weniger Mühe hatte man dagegen im Halbfinale gegen Freiwild Theisenort (3:0).

Bereits in der Vorrunde fielen 96 Treffer, in den Platzierungsspielen weitere 25. Torschützenkönig wurde Patrick Schwesinger vom Turniersieger mit zehn Treffern vor Ricky Welsch (Bayern-Fans, 6). Es folgten fünf weitere Akteure mit jeweils fünf Toren.